Milan, che partenza deludente in campionato, il dato parla da sé: chi ha fatto peggio

Il Milan non trova ancora la quadra per vincere con costanza e intanto i dati non vanno in favore di Paulo Fonseca.

Il Milan chiude la decima giornata di Serie A con una grande batosta. A infliggere il danno è stato il Napoli di Antonio Conte che ha scavato la buca per il Diavolo che ora versa nello sconforto. Fino ad ora è stato un campionato altalenante per il Milan e dopo le prime dieci giornate una somma generale già può essere tirata e il lavoro di Fonseca difatti, fino ad ora, non è certamente troppo positivo.

Il tecnico portoghese sembra non riuscire a trovare ancora la quadra che faccia fare il passo in avanti alla squadra. Una gestione non ottimale dei giocatori, poi sommata ai risultati negativi, mandano in delirio il mondo del Milan. Serve un giro di boa importante. La dirigenza intanto non si fa vedere a Milanello ma questo Milan è sicuramente uno dei peggiori nelle prime giornate di Serie A e i dati lo dicono chiaramente.

Milan, così pochi punti nelle prime dieci? Una delle peggiori partenze rossonere

Non è un ottimo momento a Milanello e a Casa Milan. La sconfitta per 0-2 in casa contro il Napoli è stata una batosta non indifferente. Fu proprio contro il Napoli che il Milan alzò la voce in Champions League e in campionato solamente l’anno scorso nel segno di Leao e Theo su tutti. Questa volta soccombe e Leao è in panchina e sempre più in dubbio, Theo non è nel suo momento migliore fuori invece per squalifica.

Questo Milan parte male. La Gazzetta dello Sport infatti pone l’accento sull’avvio di stagione rossonero. Solo 14 punti conquistati e la vetta dista a 11 punti, certo va poi contato il recupero della nona giornata contro il Bologna, che comunque non cambierebbe troppo le cose coi tre punti.

Anche in caso di vittoria contro il Bologna il Milan sarebbe comunque ora rimasto fuori dalle prime quattro squadre, e questo è inaccettabile. Solo il Milan di Pioli, nel 2019/20, partì peggio con ben cinque sconfitte nelle prime dieci giocate e con soli 13 punti conquistati: quel Milan finì il campionato alla sesta posizione.

Dunque Paulo Fonseca è avvertito e dovrà aggiustare il tiro, in campo e fuori, prima che sia troppo tardi. I prossimi incontri vedranno il Diavolo affrontare il Monza, il Real Madrid, il Cagliari e poi ecco la Juve.