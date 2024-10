Milan-Club Bruges, Ibra è chiaro: arriva la sentenza su Leao

Zlatan Ibrahimovic fa chiarezza sull’obiettivo in Champions League: lo svedese lancia un messaggio inequivocabile.

Prima del calcio d’inizio del match di Champions League tra Milan e Club Bruges, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente svedese ha toccato diversi punti, tra questi anche quelli legati a Rafael Leao e all’obiettivo in ambito europeo.

Ibrahimovic fa chiarezza

Zlatan Ibrahimovic ha utilizzato parole molto chiare e incise nel corso dell’intervista rilasciata nel pre gara di Milan-Club Bruges: “Sto vedendo squadra che sta migliorando tanto, c’è più equilibrio e più stabilità e stanno facendo questo lavoro per migliorarlo. Purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo gli errori, abbiamo 0 punti in Champions ed ora è importante prendere punti”.

Su Fonseca: “Noi stiamo lavorando come prima, non si cambia niente. Fonseca deve essere se stesso, i ragazzi sono adulti e devono prendere responsabilità ed è quello che stanno facendo. Leao calcia male? È vero che calciavo male, tutto quello che stiamo facendo è un lavoro per crescere, Rafa sta provando a migliorare, ha assistenti che lo aiutano ed è un lavoro”.

Sull’atteggiamento dei giocatori: “Certe situazioni sono dinamiche, non è preventivato prima. È una dinamica di pochi secondi e ognuno reagisce a modo suo. Importante è essere professionisti anche in campo”.

Sull’obiettivo in Champions: “Abbiamo creato una squadra che deve fare bene in serie A e anche in Europa. Vogliamo andare più avanti possibile. Finanziariamente il Milan sta bene, è ovvio che più vai avanti in Champions e più economicamente va meglio. Noi vogliamo puntare alla parte sportiva, mi piace vincere e voglio vincere”.