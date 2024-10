Milan-Club Bruges, le scelte ufficiali di Fonseca: la decisione su Gabbia e Leao

Il tecnico rossonero Paulo Fonseca ha deciso chi schierare nella sfida di Champions League tra Milan e Club Brugge.

Terzo turno di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca che necessita di sbloccarsi anche nella principale competizione europea. I rossoneri sono a 0 punti e affrontano il Club Brugge, un ostacolo non impossibile ma dotato comunque di un ottimo reparto offensivo. In uno stadio che si preannuncia praticamente pieno il Milan cerca la prima vittoria in Champions League.

Dopo la vittoria contro l’Udinese di qualche giorno fa ora il club rossonero affronterà il club belga, è importante vincere e il tecnico ha effettuato qualche cambio rispetto alla sfida contro la formazione di Runjaic. In questa prima fase di stagione il Milan ha evidenziato tanti alti e bassi, la squadra c’è ed ha molto talento, ma allo stesso talvolta questo è venuto meno e la squadra è inceppata in brutte e pesanti sconfitte, vedi quelle di Parma o la recente contro la Fiorentina.

Per il match odierno torna dal primo minuto Rafael Leao, grande assente nella sfida contro l’Udinese e calciatore che ha fatto molto discutere in queste prime gare della stagione. Genio e sregolatezza ma Rafa è apparso troppo indisciplinato e mai in grado di dare un grandissimo aiuto al proprio club. Sta a lui quest’oggi smentire queste tesi e Fonseca lo lancerà direttamente dal primo minuto.

Milan-Bruges, ecco le formazioni ufficiali del match

Dopo l’ultima vittoria europea il Bruges giocherà più libero e l’obiettivo del club belga è qualificarsi nelle squadre che prenderanno parte ai Playoff, obiettivo minimo per la formazione a tinte nerazzurre. Il Milan sogna la Top 8 ma non è semplice in questo momento ed anzi serve soprattutto sbloccare la propria classifica. Ecco le formazioni ufficiali di Milan- Club Brugge:

Milan: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Loftus Cheek, Reijnders, Leao; Morata All. Fonseca

Bruges (4-1-4-1): Mignolet; Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Jashari; Onyelika, Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla. All. Hayen

Staremo a vedere ma il Milan cerca la prima vittoria europea. Torna dal primo minuto tra l’altro Theo Hernandez, squalificato per due giornate in campionato dopo l’espulsione nel finale di gara di Fiorentina-Milan.