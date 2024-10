Milan, contro il Napoli per sfatare un tabù: non succede da quattro anni

Questa sera l’eventuale vittoria del Milan potrebbe avere un doppio significato. I rossoneri vogliono sfatare un tabù che si prolunga dal 2020.

Tre punti per dare continuità alle affermazioni contro Udinese e Bruges. Tre punti per mandare un messaggio al campionato: il Milan c’è. Il big match contro il Napoli regala una grande occasione ai rossoneri, in cerca di un altro successo contro una big dopo il derby firmato Gabbia e Pulisic.

A “San Siro” arriva una squadra sull’onda dell’entusiasmo, reduce da otto risultati utili consecutivi a seguito dell’unico scivolone, quello di Verona. La capolista è l’avversario più tosto che il Diavolo potesse affrontare in questo momento, ma Pulisic e compagni hanno tutte le carte in regola per fare lo scherzetto a Conte e sfatare un tabù che dura dal 2020.

Milan, un tabù da sfatare contro il Napoli: obbiettivo chiaro per Fonseca

Nelle ultime otto gare disputate contro gli azzurri nel girone d’andata, il Milan è riuscito a superare il Napoli solamente una volta. Era il 22 novembre 2020, in epoca Covid, quando la doppietta di Ibrahimovic e il gol di Hauge che chiuse i conti dopo il gol della bandiera di Mertens regalano al Diavolo allenato da Pioli tre punti d’oro per rimanere in vetta alla classifica.

Dal 2016 ad oggi, due pareggi e sei sconfitte per i rossoneri, che oggi vogliono riscattare lo score degli ultimi otto anni e fare un bel balzo in classifica e riavvicinarsi alla capolista