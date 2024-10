Milan, cresce l’interesse per il talento della Serie A: la mossa di Moncada

In casa Milan si pensa al futuro, con Moncada che ha messo nel mirino un talento del nostro campionato: ecco la mossa dei rossoneri.

I primi tre punti conquistati in Champions League hanno allontanato i fantasmi che si erano presentati dopo le prime due gare europee, ma in casa Milan il lavoro da fare è ancora molto. Anche contro il Brugge, per alcuni tratti del match, la squadra di Paulo Fonseca ha scricchiolato parecchio, subendo il gol del momentaneo pareggio addirittura in superiorità numerica.

Oltre a non convincere alcune situazioni ricorrenti nel corso delle varie partite, anche alcuni calciatori continuano a non dare le risposte sperate. Oltre a Rafael Leao, alla ricerca di una svolta, anche Tammy Abraham non starebbe del tutto convincendo il club rossonero. In prestito dalla Roma, molto probabilmente l’attaccante inglese tornerà nella Capitale al termine della stagione, con la dirigenza rossonera pronta a puntare tutto su uno dei talenti più splendenti del nostro campionato: Ange-Yoan Bonny.

Milan, interesse concreto per Bonny: è stato visionato durante Como-Parma

Ange-Yoan Bonny ha stregato il Milan. Il classe 2003 del Parma ha iniziato alla grande in questa prima parte di stagione, mettendo già a referto tre reti ed un assist alla sua prima esperienza in Serie A. Le qualità del francese sono ormai sotto gli occhi di tutti, con diversi club del nostro campionato che starebbero già muovendo i primi passi per provare ad assicurarsi il giovane attaccante.

Una delle delle squadre maggiormente interessate al francese sarebbe proprio il Milan. Come riportato da Tuttosport, infatti, sarebbe stato visionato da un emissario del club rossonero nel corso del match tra Parma e Como. Partita che ha messo in luce ancora una volta le qualità di Bonny, autore di uno splendido gol di tacco.