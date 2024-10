Milan, decisione forte su Theo Hernandez: la scelta del club!

Dopo la bruttissima uscita a Firenze del Milan e di Theo Hernandez verso quest’ultimo il club ha deciso come agire.

Una prestazione brutta, non da Milan e tantomeno da squadra. Il Diavolo ha messo in campo un mix di negatività e individualismo che alla squadra e al club non ha fatto bene. Al centro delle polemiche c’è sicuramente Theo Hernandez, che al Franchi aveva la fascia da capitano al braccio, questa volta però non si è comportato come un capitano dovrebbe: un rigore sbagliato dopo averlo “rubato” a Pulisic e un cartellino rosso nel finale per proteste suggellato da una prestazione negativa nel totale. Il Milan non è rimasto a guardare.

Il Milan prende una decisione su Theo: ecco cosa ha fatto

Non è tanto la sconfitta subita ma sono più i modi in cui questa è arrivata. Il Milan di Fonseca ha fatto tutto male al Franchi di Firenze e anche il capitano ci ha messo il suo impegno.

Theo Hernandez è stato protagonista di comportamenti non positivi. Difatti con la fascia da capitano al braccio ha fatto tutto ciò che un capitano non dovrebbe mai fare. Il Milan difatti ha preso una decisione e dopo il rosso che costerà forse due o tre giornate al francese ecco una multa da parte del club come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Dunque si è tenuto fede alla prassi del club dopo che un proprio giocatore viene squalificato per proteste, soprattutto se con la fascia da capitano al braccio.