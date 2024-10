Milan, decisione presa sul rossonero: avviati i colloqui per il rinnovo

Il Milan non ha nessuna intenzione di privarsi dei suoi pezzi pregiati. Per questo motivo il club rossonero ha già avviato i colloqui con un titolarissimo per il rinnovo di contratto.

Questi primi mesi hanno senza dubbio evidenziato tante lacune nel Milan di Paulo Fonseca, ma al tempo stesso hanno lasciato anche molte certezze. Questa prima parte di stagione ha confermato come i Rossoneri possano puntare su giocatori di assoluto livello, che nelle giuste condizioni potranno contribuire a fare quel tanto atteso salto di qualità.

Al momento il protagonista assoluto di questo Milan è certamente Christian Pulisic. Lo statunitense ha avuto un avvio di stagione come pochi altri in Europa, ma parlare solo del rendimento dell’ex Chelsea sarebbe ingiusto. Oltre a Capitan America, infatti, anche un altro rossonero si è messo in mostra in queste ultime settimane.

Si tratta di Tijjani Reijnders, che si sta dimostrando uno dei migliori centrocampisti in circolazione. L’olandese viene da una super doppietta in Champions League contro il Club Brugge, solo l’ultima delle sue grandi prestazioni. Il Milan sa bene quanto il classe ’98 sia cruciale negli schemi di Fonseca ed è per questo che vuole blindarlo e proteggerlo dagli assalti dei top club europei.

Reijnders sempre più al centro del Milan: primi contatti per il rinnovo

Il contratto dell’AZ Alkmaar scade solo nel 2028, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbero già stati dei primi contatti tra il club rossonero e l’entourage del giocatore per il rinnovo. Il Milan vorrebbe, infatti, prolungare il contratto dell’olandese fino al 2029 andando anche a ritoccarne l’ingaggio. La volontà del Diavolo è quella di rendere il rossonero ancor più centrale nel progetto, ma anche di evitare alcune spiacevoli sorprese.

Il rendimento di Reijnders ha, infatti, già attirato gli interessi di diversi top club, su tutti Barcellona e Manchester City. L’anno scorso i catalani hanno provato ad affondare il colpo, con Deco che avrebbe addirittura avuto dei contatti con il padre del centrocampista per provare a portarlo in Spagna.

Alla fine, però, ha vinto la voglia di restare al Milan. L’olandese si è, infatti, ambientato alla grande in rossonero e non ha nessuna intenzione di lasciare la Serie A. Le parti sembrano, dunque, volere la stessa cosa e non è da escludere che già nelle prossime settimane ci possano essere delle svolte relative ad un rinnovo di contratto. Di certo la notizia farebbe felice tutto il popolo rossonero.