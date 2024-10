Milan, discorso di Fonseca alla squadra: la panchina trema

I prossimi ventuno giorni saranno decisivi per il futuro del Milan e di Paulo Fonseca: perché la sua panchina resta a rischio e cosa ha detto alla squadra

La vita dell’allenatore non è facile e non lo scopriamo di certo oggi. Bastano alcune partite sbagliate, o semplicemente dei risultati non proprio all’altezza delle aspettative, e le critiche arrivano in massa, portando spesso anche all’epilogo peggiore, quello dell’esonero.

Anche il Milan non fa eccezione in quest’inizio di stagione, anzi. I rossoneri non sono partiti bene in Serie A, né tantomeno in Champions League, ma sembravano essersi rialzati nel derby contro l’Inter, una vittoria che mancava da tempo. Ora, però, i fantasmi sono tornati dopo i match persi contro Bayer Leverkusen e Fiorentina e bisogna reagire al più presto.

Il calendario del Milan e l’obbligo di tornare a vincere

La pausa per le nazionali ha rappresentato solo un lungo sospiro per il Milan, che ora ha bisogno di punti e vittorie in fila per continuare a coltivare gli obiettivi stagionali, dallo scudetto al superamento del turno in Champions League.

Ora il calendario presenta un vero e proprio tour de force, che dovrà essere onorato al meglio e fin da subito. Nei prossimi ventuno giorni, i rossoneri dovranno affrontare sette partite: insomma, la media è perfetta e si giocherà ogni tre giorni, ma soprattutto in questo filotto ci sono anche i match contro Napoli e Real Madrid, che potrebbero dare un alto senso alla stagione.

Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, se non dovessero esserci dei miglioramenti sostanziali per quanto riguarda il gioco, l’atteggiamento e i risultati, la panchina di Fonseca potrebbe tremare sempre più forte. La sua posizione, quindi, resta a rischio, esattamente come quella di Ivan Juric alla Roma, ed entrambi i tecnici non possono contare su squadre che hanno mostrato grande continuità, anzi.

Il discorso alla squadra di Fonseca: niente processi

Per questo, l’ex allenatore del Lille ha fatto un discorso molto chiaro alla squadra, come ha scritto ‘La Gazzetta dello Sport’, parlando di futuro, evitando i processi rispetto a quanto accaduto in passato – compreso il caso rigori contro la Fiorentina – e facendo notare che i punti dalla vetta della classifica non sono così tanti.

Niente ritiro, niente punizioni, ma anche la pretesa che non ci siano più sceneggiate. Fonseca vuole una squadra sempre più compatta e da lui è arrivato un appello a dare il massimo, senza se e senza ma.