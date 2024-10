Milan, è caccia al vice Theo Hernandez: la soluzione gioca in Serie A

Theo Hernandez non può bastare. Sulla fascia sinistra il Milan ha bisogno di rinforzi. La società ha quindi individuato la soluzione da un club di Serie A.

Dall’Udinese al Cagliari, passando per montagne da scalare come Real Madrid e Napoli assieme a insidie rappresentate da Club Brugge, Bologna e Monza. Questo è ciò che attende il Milan al rientro dalla sosta per le Nazionali. Un calendario impegnativo anche per la densità di appuntamenti. Da sabato alla prossima pausa, prevista per metà novembre, si giocherà praticamente ogni tre o quattro giorni, per di più contro avversarie dal tasso tecnico alto, in alcuni casi altissimo.

I rossoneri sono chiamati a sette test di maturità dopo il doppio k.o. maturato prima di questa sosta contro Bayer Leverkusen e Fiorentina. Fonseca e squadra dovranno dimostrare all’Italia e all’Europa di essere una pretendente seria per qualsiasi titolo. Ciò che preoccupa il tecnico portoghese, però, è la lunghezza relativa della rosa a sua disposizione.

In queste settimane l’allenatore ha utilizzato con frequenza un range basso di calciatori. Per di più, per le prossime due gare di campionato Fonseca non potrà contare su Theo Hernandez squalificato. Su quella fascia le alternative da usato sicuro non abbondano. Ecco perchè la società sta riflettendo se pescare dal mercato.

Mercato Milan, si pesca sul mercato per il vice-Theo: individuato il profilo

I piani alti del Milan starebbero pensando a Fabiano Parisi come pista percorribile da vice-Theo, in base a quanto affermato da “Il Corriere dello Sport”. Il laterale arrivato dall’Empoli nell’estate 2023 e cercato in precedenza anche dai rossoneri rappresenterebbe un profilo sostenibile e affidabile per un’eventuale staffetta con l’esterno francese. L’organigramma di via Aldo Rossi potrebbe portare a Milanello il terzino che, dall’arrivo di Palladino, ha trovato poco spazio in questo spezzone di campionato e Conference League.

Il Diavolo potrebbe infatti pensare di aggiudicarsi il terzino già dalla sessione di gennaio, puntando ad un’operazione in prestito con diritto di riscatto o anche un affare a titolo definitivo. Alla base del ragionamento di Furlani e Ibrahimovic ci sarebbe il rendimento non eccezionale degli attuali vice Theo Hernandez, ovvero Bartesaghi, Terracciano e Jimenez.

Fonseca non sembra stravedere per i tre giovani e potrebbe quindi chiedere alla società un piccolo sforzo sul mercato. La richiesta potrebbe essere accolta, in quanto Parisi ha tutte le carte in regola per rispettare la formula “poca spesa, tanta resa”.