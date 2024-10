Milan, ecco il primo colpo di gennaio: c’è l’accordo

Il Milan già al lavoro per gli innesti di mercato di gennaio, in vista il primo affare per i rossoneri: ecco chi è

Mancano ancora due mesi e mezzo al calciomercato di gennaio, ma è fisiologico che in questa fase società, direttori sportivi e agenti inizino già a pensarci piuttosto seriamente. Come sappiamo, del resto, il mercato non dorme mai e qualsiasi momento può essere quello buono per mettere le basi di una trattativa soddisfacente. Specialmente quando la finestra di metà stagione inizia ad avvicinarsi e aumentano le riflessioni su ciò che serve alle singole squadre, magari rimediando a cosa non è stato fatto bene nel mercato estivo.

Ci sta pensando, ovviamente, il Milan, che ha condotto una campagna acquisti che ha riservato colpi interessanti ma che per il momento non stanno dando il contributo sperato. Soprattutto, sarebbe servito qualche altro innesto, rispetto a quelli effettivamente arrivati e la prova del campo sta dando un verdetto inequivocabile in questo senso.

Per adesso, il Diavolo dovrà fare per forza di cose di necessità virtù e fare con ciò che ha. A Fonseca, il compito di trovare la miglior quadra possibile, anche se per adesso il rendimento è stato troppo altalenante. Ma intanto la società dovrà provare ad accontentarlo ed ecco perché il club sta già accelerando per il primo acquisto invernale.

Milan, offensiva per Chukwuemeka: i dettagli dell’affare

Piace già da un po’, era stato seguito da vicino già in estate, ma alla fine il Milan si è poi diretto su altro. Ora, Carney Chukwuemeka torna nei radar del Diavolo e anzi sembra avvicinarsi a grandi passi verso lo sbarco a Milanello a gennaio.

Il centrocampista può essere ceduto dal Chelsea, si può lavorare su diverse formule – acquisto a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto – ma il dettaglio più importante sarebbe un altro. Stando a quanto riportato dal giornalista britannico Simon Philips, il Milan sarebbe in contatto con gli agenti del giocatore per convincerlo a sbarcare in Italia. Gli esempi del percorso milanista e nel calcio italiano dei vari Loftus-Cheek, Tomori e Pulisic potrebbe fungere da garanzia.

Milan, non solo Chukwuemeka: tutti i rinforzi nei piani del Diavolo

Un giocatore in mediana delle sue caratteristiche, di gamba ma anche di qualità, servirebbe come il pane al Milan attuale. Ma non è certo l’unico profilo che il Diavolo sta seguendo.

In mezzo al campo, in alternativa, i nomi caldi del momento sono Cardoso e Casadei. Ma anche in altri reparti servirà qualche innesto. Come un vice Theo Hernandez che potrebbe essere Parisi, o come un attaccante. E in caso di qualche cessione remunerativa, potrebbe partire addirittura l’assalto a Santiago Gimenez, per un altro grande ritorno di fiamma.