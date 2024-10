Milan, Fonseca fa chiarezza su Leao: l’ha detto in conferenza

Al termine del match tra Milan e Napoli, in cui i rossoneri sono usciti sconfitti per 2 a 0, Fonseca è intervenuto in conferenza stampa.

Con il 2 a 0 subito contro il Napoli capolista, il Milan di Paulo Fonseca raggiunge quota tre sconfitte in campionato, rimanendo a 14 punti in classifica, con una partita da recuperare. Il gol nei primi minuti di Lukaku ha spezzato subito l’equilibrio e ha reso la gara in salita per i rossoneri, che poco prima dei 45′ minuti hanno subito il secondo gol. La squadra rossonera ha avuto lucidità e forza per provare a ristabilire il pareggio, ma agli uomini di Fonseca è mancato sempre l’ultimo passaggio o la precisione sotto porta.

Per la seconda volta consecutiva in campionato, la terza in tutto, Fonseca fa partire dalla panchina Rafael Leao, con al suo posto Okafor. Nelle ultime settimane queste scelte hanno fatto discutere, anche in senso positivo, segno del fatto che Fonseca ha in mano la squadra e fa le scelte in base ad essa.

Milan, Fonseca parla di Leao

Al termine del match tra Milan e Napoli, il tecnico rossonero Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match e fare chiarezza circa la posizione dell’esterno portoghese Leao. Queste le sue parole su un primo bilancio della squadra:

Mi aspettavo qualche punto in più. Non mi aspettavo tanta difficoltà nel cambiare modo di giocare, anche se questo cambiamento si inizia a vedere. Ciò che io guardo è la cresicta della squadra. Dobbiamo migliorare in difesa. Ma non ho mai visto nessuna squadra che abbia messo in campo la qualità offensiva messa in campo da noi oggi.

Leao in panchina?