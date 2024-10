Milan, Fonseca lo recupera: buone notizie dall’infermeria

Buone notizie dall’infermeria per mister Paulo Fonseca: il calciatore rossonero ha recuperato dall’infortunio.

Dopo la brutta sconfitta di ieri, arrivata in casa contro il Napoli di Antonio Conte, il Milan di Paulo Fonseca già quest’oggi ha ripreso gli allenamenti per preparare con la massima cura il prossimo appuntamento di Serie A.

La squadra rossonera tornerà di scena sabato alle ore 20:45 sul rettangolo verde dell’U-Power Stadium per la sfida contro il Monza di Alessandro Nesta. Gara alla quale prenderanno parte anche Reijnders e Theo Hernandez, rimasti ai box col Napoli per squalifica. Fonseca spera di recuperare altri elementi per la sfida di sabato. Tra i rientri, dovrebbe esserci anche quello di Luka Jovic.

Buone notizie da Milanello: Fonseca può sorridere

Buone notizie dell’infermeria di Milanello, Luka Jovic corre verso il rientro. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, l’attaccante serbo si prepara a tornare tra i convocati di Paulo Fonseca per la gara di Monza.

Il centravanti ex Real Madrid sta lavorando intensamente per debellare i fastidi legati alla pubalgia, problemi che lo hanno costretto ad alzare bandiera bianca per il match contro il Napoli.

L’attaccante classe 1997 è sulla strada del recupero, le noie fisiche sono quasi alle spalle. Luka Jovic, di fatto, dovrebbe tornare a disposizione per la sfida di Monza, dando a Paulo Fonseca una soluzione in più per quanto riguarda il reparto offensivo.