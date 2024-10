Milan, Fonseca può sorridere: recupero lampo del big

Dopo aver saltato la sfida contro la Fiorentina, un big è pronto a tornare: bruciate le tappe e convocazione già per il match contro l’Udinese.

Dopo le sconfitte contro Bayer Leverkusen in Champions League e Fiorentina in campionato, in casa Milan sono tornati i dubbi delle prime uscite stagionali. La vittoria contro l’Inter non è riuscita a dare la scossa alla squadra rossonera, alla ricerca di continuità e con un gruppo che scricchiola. La posizione di Paulo Fonseca è tornata ad essere tutt’altro che stabile e contro l’Udinese l’unico risultato accettato sono i tre punti. Contro i friulani il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Theo Hernandez squalificato, ma potrà contare nuovamente su Ruben Loftus-Cheek, assente nel match del Franchi causa infortunio.

Buone notizie per Fonseca: Loftus-Cheek brucia le tappe

Non solo brutte notizie per il Milan. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ruben Loftus-Cheek avrebbe recuperato in vista della gara di sabato pomeriggio contro l’Udinese a San Siro. Il centrocampista inglese aveva infatti saltato il match di domenica scorsa contro la Fiorentina a causa di un risentimento al flessore destro.

L’ex Chelsea tornerà quindi nella lista dei convocati di Fonseca, ma contro il club bianconero non dovrebbe essere rischiato dal primo minuto. Come molte volte in questa stagione, Loftus-Cheek partirà quindi dalla panchina, diventando un’arma importante a partita in corso.