Milan, Furlani accelera: la stretta di mano è vicina!

La situazione difficile del Milan non cambia i piani del club rossonero: Furlani accelera sul fronte rinnovo, con l’accordo sempre più vicino.

Nonostante una vittoria nel derby che mancava ormai da troppo, la scossa sperata non sembra essere arrivata. Il trionfo contro l’Inter sembrava poter essere quella scintilla che avrebbe fatto tornare il Milan sulla retta via, ma così non è stato. Le sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina hanno fatto tornare i fantasmi delle prime uscite di questa stagione, con il match del Franchi che ha evidenziato la mancanza di unione del gruppo e anche grandi lacune a livello di leadership da parte di Paulo Fonseca. Una sconfitta che mette nuovamente in dubbio il futuro del tecnico portoghese, alla ricerca di una continuità che continua a mancare.

Se la posizione di Fonseca è nuovamente in dubbio, non lo è assolutamente quella di Mike Maignan. Il francese è considerato uno dei pilastri imprescindibili di questo Milan, con la società del club rossonero che non ha intenzione di privarsi del suo portiere. Anche contro la Fiorentina, il numero sedici rossonero è stato protagonista di alcune parate fondamentali, tra cui quella sul rigore calciato da Moise Kean. Se per quanto riguarda il compagno di club e nazionale Theo Hernandez il futuro è in dubbio, per Maignan la strada sembra tracciata: Furlani accelera per il rinnovo, con l’accordo fino al 2028 sempre più vicino.

Furlani accelera per il rinnovo di Maignan: la firma è vicina

Il futuro di Mike Maignan sarà ancora rossonero. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa tra la società e il francese si starebbe avvicinando al traguardo. Il portiere, che attualmente guadagna 3.2 milioni di euro bonus inclusi, estenderà il proprio matrimonio con il Milan fino al 2028 (attualmente l’accordo terminerebbe nel 2026) con un ingaggio da 5.5 milioni più bonus a stagione. Il Diavolo non ha intenzione di privarsi di una delle maggiori certezze avute in questi anni ed il futuro del Milan partirà proprio da lui.

Il francese sarà fondamentale anche per la crescita di Lorenzo Torriani, considerato il futuro tra i pali del Milan. L’obiettivo è quello di concludere l’accordo entro il termine di questa stagione, andando così ad evitare l’inserimento di grandi club europei e non solo. Oltre al rinnovo di Maignan, Furlani sarebbe al lavoro anche per i prolungamenti di Matteo Gabbia e Theo Hernandez, con il terzino francese che sarebbe però ancora molto lontano dall’accordo.