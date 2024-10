Milan, Furlani pensa all’erede di Theo: i rossoneri guardano in Belgio

Il rinnovo di Theo tiene sulle spine il Milan: Giorgio Furlani ha già individuato il possibile sostituto.

Continua a tenere banco la situazione contrattuale di Theo Hernandez in casa Milan. Al momento, le distanze tra domanda e offerta sono ampie. Le richieste di rinnovo del terzino francese andrebbero oltre i canoni economici della società rossonera, disposta a trovare l’intesa mantenendo fede ai propri parametri finanziari. Nonostante l’attuale fase di stallo, le parti hanno tutte le intenzioni di provare a raggiungere un accordo.

Nel frattempo, il Milan si starebbe tutelando, mettendosi al lavoro sul mercato. I rossoneri starebbero già nutrendo diverse idee per il mese di gennaio, una di queste riguarda proprio l’acquisto del degno erede di Theo Hernandez. Il club lombardo, di fatto, starebbe vagliando molteplici profili. Nella lista di Giorgio Furlani sarebbe finito anche un terzino di spicco del Belgio.

Il Milan ha individuato il successore di Theo Hernandez: Furlani ci pensa

La dirigenza rossonera si sarebbe già messa all’opera per non farsi cogliere impreparata in vista del mercato di gennaio. Le alte sfere del Milan vogliono assicurare a mister Paulo Fonseca delle valide alternative ai titolari. La proprietà starebbe pensando a tre colpi da mettere a segno per rinforzare ancor più il proprio roster.

Proprio per quanto riguarda il reparto arretrato, il Milan starebbe pensando al successore di Theo Hernandez o quantomeno a quello che potrebbe essere un degno sostituto. Secondo ‘Tuttosport’, la società rossonera starebbe monitorando con attenzione il terzino Maxim De Cuyper.

Dunque, non solo Ricci, Moncada ha presenziato all’Olimpico a margine di Italia-Belgio anche per osservare da vicino il promettente calciatore belga, in gol contro gli azzurri. Maxim De Cuyper è uno dei titolari inamovibili della nazionale belga, nonché perno importante del Club Brugge. Il calciatore è dotato di tecnica, velocità e buoni tempi di inserimento. Nella passata stagione, ha collezionato con il club fiammingo 55 partite con 5 gol e ben 15 assist. In questa prima parte di annata, invece, ha raccolto sin qui 12 presenze e 1 assist.

Il Milan ha in rosa Terraciano e Gimenez come alternative a Theo Hernandez, due giocatori che per ora non fatto alcune certezze a mister Paulo Fonseca. Per questo, il club rossonero starebbe pensando a Maxim De Cuyper. Un nome che Moncada starebbe seguendo da diverso tempo e che piace anche al resto della dirigenza. Il Milan proverà a farsi avanti nel mese di gennaio. Il Brugge potrebbe chiedere una cifra intorno ai 20 milioni di euro, anche se tale somma potrebbe crescere in maniera esponenziale nel corso di questi mesi dato che il calciatore classe 2000 è in grande crescita.