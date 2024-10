Milan, Furlani pensa in grande: un big della Liga nel mirino

Giorgio Furlani continua a tenere un occhio rivolto al futuro: l’ad del Milan avrebbe messo nel mirino un top player della Liga.

Non solo al presente, il Milan resta ben attento anche sulle possibili opportunità che potrebbero riguardare il prossimo futuro. Mentre la squadra di Fonseca rimane focalizzata sul fattore campo, la dirigenza rossonera starebbe alimentando sempre più le proprie idee in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Il Milan starebbe già pensando ai prossimi piani per accrescere ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Nell’ultimo periodo, c’è in un nome in particolare che sta orbitando in modo incessante intorno all’ambiente rossonero. Un profilo che farebbe comodo e come al mondo Milan. Nel mirino del Diavolo sarebbe finito Ferran Torres, giocatore del Barcellona che starebbe spingendo Giorgio Furlani ed il suo staff di mercato ad avanzare dei passi decisivi.

Il Milan fa sul serio: Torres piace molto ai rossoneri

Il futuro di Ferran Torres potrebbe essere a tinte rossonere. Il nome dell’esterno offensivo spagnolo sarebbe una delle ultime idee di mercato vagliate dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e dal suo team di mercato. Il calciatore classe 2000 avrebbe suscitato un forte interesse nelle dirigenza lombarda, disposta a fare più di un tentativo per ingaggiarlo nella prossima campagna acquisti.

Stando alle ultime notizie raccolte dal portale ‘El Nacional’, il Milan nell’ultimo periodo si starebbe interessando molto a tutto quello che gira intorno al calciatore ex Manchester City. Infatti, il club lombardo potrebbe decidere di sfruttare i rapporti non affatto idillici tra lo spagnolo ed il Barça per portare all’ombra della Madonnina un nuovo rinforzo di caratura internazionale.

Per trovare un’intesa con il Barcellona, la società rossonera avrebbe bisogno di una cifra che si aggira intorno ai 30/40 milioni, forse anche meno. Considerata la situazione che si è creata in maglia blaugrana, il costo del cartellino potrebbe anche calare, permettendo al Milan di garantirsi il calciatore ad un prezzo consono alla disponibilità economica dal club.

Il Milan deve battere la concorrenza di due big della Serie A

Qualora arrivasse l’offerta giusta, il Barcellona non si opporrebbe affatto al trasferimento di Ferran Torres. Il calciatore sta faticando a ritagliarsi il giusto spazio nelle gerarchie di mister Flick. L’attaccante spantolo, di fatto, sarebbe stato praticamente bocciato dal tecnico tedesco, finendo in fondo alle scelte dei balugrana.

Ecco che il Milan potrebbe essere la giusta destinazione per Ferran Torres in ottica rilancio. Il club rossonero garantirebbe di certo un ruolo da protagonista all’esterno spagnolo, quello che non è riuscito a trovare prima con il Manchester City e poi con il Barcellona. Secondo ‘Calciomercato.it’, la dirigenza rossonera starebbe valutando l’opzione di ingaggiarlo con la formula del prestito. Inoltre, il colpo Ferran Torres potrebbe andare in porto principalmente in caso di cessione di Chukwueze.

Il Milan, però, non sarebbe l’unico club di Serie A che in questo momento starebbe facendo delle considerazioni su Ferran Torres. Lo spagnolo sarebbe finito anche sotto la lente d’ingrandimento di società del calibro di Inter e Juventus.Torres potrebbe rappresentare un’ottima opportunità in ottica futura, ma per arrivare a lui il Milan deve battere un’agguerrita concorrenza.