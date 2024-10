Milan, Furlani si mette all’opera sul mercato: quanti nomi nella lista!

Giorgio Furlani sarebbe pronto ad attivarsi sul mercato per regalare a Paulo Fonseca un nuovo colpo a centrocampo: quanti nomi nella lista!

Manca ancora un po’ all’inizio del mercato invernale, ma il Milan si starebbe già muovendo in questo senso per non farsi cogliere impreparata. L’amministratore delegato del club rossonero, Giorgio Furlani, starebbe lavorando per individuare i giusti rinforzi da consegnare a mister Paulo Fonseca a gennaio. Per la campagna di riparazione, il Milan avrebbe le idee molto chiare, con un obiettivo ben preciso nella testa.

La società rossonera, di fatto, avrebbe come principale scopo quello di garantire al tecnico portoghese un nuovo centrocampista, andando a colmare il vuoto creatosi con l’infortunio di Ismael Bennacer. L’algerino tornerà a disposizione nel corso del 2025 e il Milan non ha alcuna voglia di attendere per non lasciare nulla d’intentato. Sono molti i nomi finiti nella lista di Giorgio Furlani e della sua squadra di mercato, due di questi giocano nel Chelsea.

Furlani si mette all’opera: quanti nomi nella lista

Il Milan si sarebbe già messa all’opera da tempo per individuare i giusti profili da mettere nelle mani di Paulo Fonseca. La società rossonera, di fatto, vuole puntellare ancor più la rosa del portoghese, assicurandogli altri giocatori funzionali al suo progetto. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la missione principale del Milan sarebbe quella di irrobustire il reparto di centrocampo.

In tal senso, i nomi che sarebbe attualmente in cima alla lista di Giorgio Furlani e del suo team di mercato sono Johnny Cardoso del Betis Siviglia, Samuele Ricci del Torino, Morten Frendrup del Genoa, Carney Chukwuemeka e Cesare Casadei, entrambi di proprietà del Chelsea. Il Milan sembra avere una linea ben precisa da seguire per la prossima sessione invernale di calciomercato, anche per quanto riguarda l’attacco.

Tra le idee del Milan ci sarebbe anche quella di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Al momento, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su due calciatori in particolare, uno di questi ha un recente trascorso proprio nel campionato di Serie A. Sempre secondo la Rosea, la società lombarda starebbe osservando in maniera molto dettagliata i profili che riguardano Andreas Skov Olsen, ex calciatore del Bologna adesso al Club Brugge, e Noa Lang del PSV Eindhoven.

Quest’ultimo nome sarebbe un ritorno di fiamma, essendo stato seguito anche attentamente in passato. Nell’elenco di nomi vagliato da Giorgio Furlani e dal suo team di mercato, ci sarebbe anche Ismaila Sarr, esterno senegalese del Crystal Palace. Il calciatore classe 1998 costerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Stessa cifra fissata da Brugge e PSV per Skov Olsen e Noa Lang.