Milan, Furlani torna su una vecchia fiamma: i rossoneri preparano l’offerta

In casa Milan c’è aria di rivoluzione e torna di moda un vecchio pallino della dirigenza rossonera: pronta l’offerta per il giovane talento.

Per Paulo Fonseca ha inizio la settimana da dentro o fuori. Per il tecnico portoghese è vietato sbagliare, e dopo i passi falsi contro Bayer Leverkusen e Fiorentina l’unico risultato possibile resta la vittoria. Il Milan è infatti chiamato a dover recuperare terreno sia in campionato che in Champions League e le prossime tre sfide contro Udinese, Club Brugge e Bologna che saranno cruciali per il destino dell’allenatore ex Lille e per il Diavolo. Perdere ancora punti significherebbe allontanarsi ancora di più dagli obiettivi stagionali e per Fonseca sarebbe già il capolinea della sua avventura in rossonero.

La dirigenza del club di Via Aldo Rossi si aspetta una svolta immediata e nel frattempo è al lavoro per valutare i possibili movimenti da attuare nei prossimi mesi. Oltre a Fonseca, anche molti calciatori non starebbero convincendo, e la loro posizione sarebbe sempre più in bilico. Già a partire da gennaio si prospetta una vera e propria rivoluzione, con Furlani, Moncada e Ibrahimovic pronti ad inserire nuovi elementi per rinforzare ulteriormente la rosa. Un nome che la società starebbe valutando concretamente è quello di un vecchio obiettivo rossonero, considerato l’uomo giusto per rinforzare l’attacco: Santiago Gimenez.

Milan, Gimenez è il primo obiettivo per l’attacco: il messicano spinge per lasciare il Feyenoord

Con un Luka Jovic sempre più lontano da Milano e con un Tammy Abraham che non starebbe convincendo a pieno, la dirigenza rossonera è pronta a portare ai piedi della Madonnina un nuovo attaccante. Il centravanti inglese è in prestito dalla Roma e difficilmente verranno aperte delle trattative per l’acquisto a titolo definitivo, con il Milan pronto a puntare tutto su Santiago Gimenez, centravanti classe 2001 del Feyenoord. Come riportato da calciomercato.com, il messicano rappresenterebbe la prima scelta per rinforzare l’attacco e la società di Via Aldo Rossi sarebbe pronta a fare di tutto per superare l’agguerrita concorrenza dei tanti club europei interessati.

Come dichiarato proprio da Gimenez, il Milan aveva già provato a portarlo in Italia nelle scorse sessioni di mercato, con il calciatore che sarebbe stato entusiasta del trasferimento: “Il Milan ha provato a prendermi. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non se ne è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno. Da bambino sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho e Kakà. Non è successo ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante. E questa opzione è ancora aperta“. Servirà però un’offerta molto importante per assicurarsi il bomber classe 2001, ma il Milan vuole fare sul serio per lui.