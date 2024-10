Milan, grande annuncio di Scaroni: colpo da sogno

L’annuncio di Paolo Scaroni ha fatto riflettere molti tifosi del Milan nelle ultime ore: ora è possibile un colpo da sogno

I sentimenti dei tifosi del Milan sono stati piuttosto discordanti in questa prima parte di stagione. I rossoneri hanno avuto un andamento piuttosto lento sia in campionato sia in Champions League, subendo parecchi gol e dimostrando di non aver ancora trovato l’assetto tattico giusto.

Poi le cose sono migliorate, soprattutto grazie alla vittoria nel derby contro l’Inter, una di quelle partite che è capace di cambiare un’intera annata, ma poi l’incostanza è tornata e il match contro il Napoli potrebbe essere la chiave giusta per dimostrare di poter restare fino alla fine in lotta per lo scudetto. Intanto, però, ci sono anche novità sulle questioni societarie.

L’approvazione del bilancio del Milan e le parole di Scaroni

Oggi si è svolta l’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio del Milan ed è arrivato l’ok di tutti gli azionisti all’unanimità, il che fa capire come il periodo rossonero, almeno sotto questo punto di vista, stia andando piuttosto bene e non ci siano particolari problemi da risolvere.

Paolo Scaroni, visto quanto accaduto, ha commentato subito i risvolti con grande entusiasmo dopo l’assemblea: “È stato approvato anche perché abbiamo avuto un fatturato record“. Si parla di più di 450 milioni, più del doppio di quanto il Milan esprimeva a bilancio quattro anni fa e che, quindi, lascia presagire grande ottimismo anche per il futuro.

Il presidente ha anche espresso una frase piuttosto importante anche per realizzare i sogni dei tifosi: “Il fatturato che cresce, una società in utile, sono le condizioni per poter investire nella squadra“. Insomma, un po’ per tutte le big italiane, aumentare i numeri di incasso ogni anno è la condizione essenziale per fare bene anche nella campagna acquisti.

Il bilancio del Milan si riflette sul calciomercato: colpo da sogno

Innanzitutto, ciò vuol dire che non ci sarà la stretta necessità di portare a termine la cessione di un big in rosa. Ogni offerta verrà valutata, ma ci sarebbe la possibilità economica di trattenere i calciatori migliori a prescindere.

Attenzione, però, anche alle entrate, perché il Milan nel prossimo futuro potrebbe avere la possibilità di portare nel capoluogo lombardo un top player e poterselo permettere, cosa che non succede da anni. Insomma, i tifosi sono autorizzati a sperare in un colpo da sogno o comunque in diversi interpreti che potrebbero fare la differenza.