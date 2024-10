Milan, guai in vista per Fonseca: il big salta l’Udinese?

Duro colpo per il Milan con un big che ora rischia di saltare l’Udinese, Fonseca e tifosi in ansia per la probabile assenza

Il Milan si prepara alla prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, con una notizia dell’ultima ora che non fa di certo sorridere Paulo Fonseca e i tifosi.

Dopo una partenza negativa in campionato, ora i rossoneri sembrano in grande fiducia per il proseguo della stagione con anche i tifosi che sono tornati a sostegno della squadra.

La sfida contro i Viola è l’ultima prima della sosta delle Nazionali: la pausa non sempre regala gioie ai vari club, con situazioni legate a possibili infortuni che possono danneggiare e condizionare pesantemente la stagione.

Proprio la sosta delle Nazionali porta dei guai al Milan, con un calciatore che è stato convocato dal proprio Ct per disputare due sfide molto importanti.

Pulisic convocato dagli USA: tornerà due giorni prima dell’Udinese

Christian Pulisic è stato convocato dagli USA per affrontare le due sfide contro Panama e Messico. Ciò vorrà dire che il calciatore farà il suo rientro in Italia solamente il giovedì 17, mentre la sfida contro l’Udinese è in programma il giorno 19.

Paulo Fonseca, venuto a conoscenza di questa enorme problematica, ha cominciato a far scaldare i motori a Samuel Chukwueze che potrebbe finalmente trovare spazio, qualora l’americano non parteciperà al match.

Pulisic è in uno straordinario momento di forma e tramite le sue splendide prestazioni, sta aiutando il Milan ad innalzare nuovamente il proprio livello. L’esterno è stato anche decisivo nella vittoria del derby e una sua perdita potrebbe avere conseguenze negative nella sfida contro l’Udinese, squadra molto solida e coraggiosa in questo avvio di campionato.