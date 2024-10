Rafa Leao è stato sostituito poco prima del gol del vantaggio di Reijnders, per il momentaneo 2-1 dei rossoneri, che avrebbero poi vinto la sfida per 3-1.

Purtroppo non 4-1, perché avrebbe voluto dire vedere Francesco Camarda nel tabellino dei marcatori, nella prima volta storica in Champions League che avrebbe significato record per lui e per il Milan.

Cosa che non è stata possibile, col VAR che ha annullato tutto. La reazione, all’indomani della sfida giocata e vinta, con questo episodio in particolare dell’emozionante rete – l’emozione, quella, non la annullerà mai nessuno – sul gol di Francesco Camarda, arriva nel gesto di Rafa Leao che non è passato inosservato.

Il gesto di Leao dopo il gol col Milan di Camarda

Non può considerarsi ufficiale la rete di Camarda al Milan, ma con il gol che arriverà, prima o poi. Coccolato dall’intera squadra, il giovanissimo ma già forte attaccante del Milan, è benvoluto dall’intero ambiente rossonero e dal mondo del calcio italiano.

Un gesto di Rafael Leao è stato “screennato” e ha fatto il giro del web, in quello che è il messaggio proprio per Camarda, a simboleggiare il rapporto tra i due.

Un rapporto tra Leao e Camarda, messo in evidenza da quel messaggio, in un momento dove Leao non se la sta passando poi così bene tra le questioni legate al suo allenatore e un ambiente che vorrebbe rivedere il miglior Leao sulla fascia sinistra, a partire dal prossimo match contro il Bologna, magari in campo non più solo parzialmente, ma giocando più minuti e trovando maggiori spunti.

Il messaggio di Leao per Camarda

Nei commenti social, sulle pagine ufficiali del Milan, di Camarda e di Leao, il botta e risposta tra i due calciatori. Lascia cuori rossoneri Rafa Leao e scrive: “Milanista vero piccolo mio”.

Messaggio di affetto enorme, con la sottolineatura sull’essere “milanista vero”, che piace ai tifosi del Milan. E allo stesso Camarda, che ha risposto poi sotto, nei commenti, scrivendo: “Grande Rafa”. Clima di distensione e serenità, quello che ritrova il Milan con la vittoria contro il Club Brugge e che serve, in vista dei prossimi delicati match, sui quali serve trovare punti per rincorrere il Napoli primo in classifica.

Ritrovato Leao? Le ultime in vista della prossima partita

Rafael Leao potrebbe ritrovare il posto da titolare, ma Fonseca continua a dimostrare come non sia indispensabile per i rossoneri, considerando la sostituzione che ha portato poi pure al gol per i rossoneri, che hanno vinto contro il Club Brugge. Ma nella sfida contro il Bologna, almeno per il momento, è in pole per un posto da titolare, Leao. E davanti potrebbe nuovamente essere convocato Francesco Camarda. Chissà se i due prima o poi, o comunque a stretto giro, riusciranno a condividere il campo. Perché, almeno da quanto si vede sui social, i due hanno un certo feeling.