Milan, il giocatore del Bayer sorprende tutti: rivelazione da non credere

A poche ore dal duello in Champions League, il calciatore del Bayer Leverkusen ha sorpreso per le dichiarazioni a tema Milan.

Un’altra, grande serata di Champions League attende il Milan, nella speranza che il risultato finale sia differente rispetto all’ultimo big match disputato in ambito europeo. Dopo il k.o. per 3-1 inflitto dal Liverpool a “San Siro”, il Diavolo deve fare punti alla “BayArena” di Leverkusen per muovere la classifica e intraprendere il cammino verso gli ottavi di finale. Certo, non si può dire che i rossoneri siano stati fortunati in quanto a calendario.

Dalla sconfitta contro i Reds sembra essere passata un’infinità di tempo, in realtà sono trascorse due settimane. 14 giorni in cui Fonseca, dato per spacciato alla vigilia del derby poi vinto, si è ripreso di prepotenza il Milan. Quello di oggi è un altro test di maturità importante per capire a che punto della maturazione sono Rafa Leao e compagni.

L’avversario è tutt’altro che abbordabile. Il Bayer è campione di Germania in carica, reduce dal pari contro il Bayern Monaco. Proprio per questo il match assume fascino. Per un componente dell’organico di Xabi Alonso sarà una partita molto speciale, come da lui sottolineato in un’intervista.

Milan, senti Tah: il difensore del Bayer Leverkusen sorprende tutti

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Jonathan Tah. Il tedesco ha parlato come di seguito del suo rapporto con il Milan e con l’Italia:

“Ho un legame speciale con l’Italia, mia moglie è italiana e tutta la sua famiglia è tifosa del Milan. Sarà una sorta di derby familiare, quindi sarà molto interessante per me, sono felice perché è la prima volta che giocherò contro il Milan. Non vedo l’ora, sono concentrato per questa partita”.

Già ieri il centrale, in scadenza di contratto con le aspirine, ha ammesso la difficoltà della gara imminente durante la conferenza stampa della vigilia:

“Contro le italiane sono sempre partita ostiche, anche domani sarà una grande sfida contro il Milan e servirà essere al 100%. E’ difficile per tutti. Hanno uno stile diverso rispetto alla Bundesliga, molto tattico e con grandi difese. Sarà sempre un livello molto alto, servirà altissima concentrazione, dovremo essere dominanti nel possesso palla. Poi attenzione, perché loro sono pericolosi in contropiede.”

Tah dovrà tenere a bada Tammy Abraham, che sta vivendo un ottimo periodo di forma. Difficile vedere a fianco dell’inglese Morata, ma al Milan non mancano le armi per sostituire lo spagnolo e fare male all’armata di Xabi Alonso.