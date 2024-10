Milan, il piano per svoltare: c’è la mossa di Ibrahimovic

Ibrahimovic stipula un piano per migliorare la situazione attuale in casa Milan, con una mossa che sorprende i tifosi rossoneri

Il Milan si trova in una delle fasi più delicate della stagione. Le vittorie stentano ad arrivare e la squadra sembra aver smarrito la brillantezza che l’aveva contraddistinta nelle prime uscite.

Il morale dei giocatori è in caduta libera, riflettendo la difficoltà di trovare continuità e sicurezza nei propri mezzi. Paulo Fonseca, arrivato con grandi speranze, non sembra essere riuscito a trasmettere la giusta convinzione alla rosa. Il gioco espresso appare confuso, e la squadra è spesso apparsa fragile sia mentalmente che tatticamente.

Il malcontento dei tifosi rossoneri è palpabile. San Siro, un tempo un fortino inespugnabile, sta diventando un teatro di contestazioni, con la piazza rossonera che chiede risposte e un cambio di rotta immediato. In mezzo a questa crisi, c’è un uomo che potrebbe fare la differenza: Zlatan Ibrahimovic.

L’ex attaccante e ora parte della dirigenza, sembra l’unico capace di riportare grinta e leadership a un gruppo in evidente difficoltà. La dirigenza rossonera ha messo nuovamente sotto pressione Fonseca. Durante la sosta si terranno nuovi incontri tra l’allenatore e la società per fare chiarezza sul futuro.

Fonseca sa che il tempo stringe e che le prossime partite potrebbero essere decisive per la sua permanenza. Il Milan ha bisogno di una scossa immediata per evitare che una stagione già in salita possa trasformarsi in un incubo. Nel frattempo però, la palla passa in mano a Ibrahimovic.

Ibra pronto a dare la scossa: avverrà al centro sportivo di Milanello

Ibrahimovic è pronto a svegliare il gruppo e motivarlo attraverso la sua presenze e le parole: come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo svedese sarà presente a Milanello nei prossimi giorni per incontrare i calciatori, oltre a Paulo Fonseca.

Il dirigente rossonero sa come comportarsi in queste situazioni: da ex grande calciatore, è capace di trasmettere la grinta giusta ai giocatori rossoneri. Nonostante la sosta delle nazionali, il Milan può contare sulla presenza di tre perni come il Calabria, Tomori e Abraham, con cui Ibra parlerà.

Consolare ad esempio Calabria per aver perso la fascia di capitano e consigliare ad Abraham come migliorare sotto porta, potrebbero essere fattori importanti per il proseguo della stagione rossonera.

Presenti anche Emerson Royal e Loftus-Cheek, che alternano buone prestazioni ad altre decisamente più modeste: Ibra farà una riunione con tutti i presenti. C’è bisogno di dare la giusta scossa e questa sosta può giocare da amica in questa situazione molto critica.