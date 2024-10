Milan, il retroscena su Theo Hernandez spiazza tutti: “Siamo stati vicini a lui”

Theo Hernandez è tornato a sfrecciare nelle ultime apparizioni. Tuttavia è emerso un retroscena su una possibile vicinanza con un altro club.

Alla “BayArena” di Leverkusen Paulo Fonseca va alla ricerca di ulteriori prove che il suo Milan è ufficialmente cresciuto. I tre successi di fila in campionato hanno dato fiducia ai rossoneri, ma questa sera potrebbe esserci un’ulteriore conferma del valore della squadra del tecnico portoghese. Non sarà un compito agevole ingabbiare i campioni di Germania e il suo stratega Xabi Alonso.

Il Diavolo dovrà sfruttare tutte le proprie armi per strozzare il gioco delle aspirine fin dall’area avversaria, così come fatto contro l’Inter nel derby. Per completare l’opera, Fonseca spera in una giornata d’oro della Theao, che si è rivista nell’azione del gol del 2-0 del francese contro il Lecce. L’asse Theo-Leao è uno dei punti forti del Milan che vanno sfruttati nella notte di Leverkusen, contro una difesa non sempre irresistibile.

Il terzino francese, dopo le critiche di inizio stagione, è diventato un punto fermo dello scacchiere del tecnico. E pensare che, pochi anni fa, l’esterno poteva andare al Bayer Leverkusen, rinunciando quindi al trasferimento in rossonero. A confermarlo è l’amministratore delegato dei tedeschi, Fernando Carro.

Milan, l’ad del Bayer ammette: “Siamo stati vicini a Theo Hernandez”

In un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”, Carro ha rivelato il seguente retroscena, concentrandosi anche sulla gara di stasera :

“Nel 2019 abbiamo provato a prendere Theo Hernandez, ci siamo andati vicini. Quanto al derby di Milano, rispetto entrambe le squadre, ma ho una leggere preferenza per il Milan. Xabi Alonso ci ha convinto con la personalità: è molto intelligente. Spero che non sia il suo ultimo anno da noi ma la stagione è appena iniziata.”

Una slidinò door che magari, questa sera, potrebbe agevolare il Milan, a caccia di tre punti d’oro nella tana del “Bayer Neverlusen”.