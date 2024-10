Milan, il titolare rassicura: l’annuncio fa esultare tutti

Il Milan ha avviato il campionato con molti, forse troppi, alti e bassi. Un rossonero ha però tranquillizzato i tifosi dando speranza per le prossime partite.

Il Milan è pronto ad accogliere l’Udinese a San Siro per tornare a vincere dopo questa sosta per le nazionali. La stagione dei rossoneri è ricca di alti e bassi, ma per ritrovare la strada giusta sarà fondamentale inanellare una serie di risultati positivi per rimanere in scia delle prime della classe.

I rossoneri erano già in crisi a poche ore dal derby, ma dopo la vittoria contro l’Inter di Inzaghi sembrava che il periodo negativo fosse ormai stato messo alle spalle. La sconfitta di Firenze getta però nuove ombre sui rossoneri, chiamati ad una svolta nelle prossime partite per rimettere sui binari giusti la stagione.

Paulo Fonseca non è ancora riuscito a dare la sua impronta alla squadra, nonostante la conferma del modulo. Il tecnico portoghese sembra voler proseguire con il 4-2-3-1 con Morata e Tammy Abraham titolari, ma per sostenere i tanti impegni serviranno anche le seconde linee.

Il Milan dispone di una rosa importante, ma non tutti riescono a mettere in mostra le proprie qualità. Tra questi c’è sicuramente Ruben Loftus-Cheek, che non è ancora riuscito a trovare la via del gol in questo avvio di stagione. Anzi, il centrocampista inglese ha collezionato sette presenze e in due occasioni è partito dalla panchina.

Loftus-Cheek tranquillizza i tifosi: le parole

A placare gli animi di certo non tranquilli e sereni dei tifosi rossoneri ci ha pensato proprio Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, intervistato da SportMediaset, ha rilasciato queste dichiarazioni a margine di un evento di Fondazione Milan.

Sulle sue condizioni: “Mi sento a posto ora, tutto risolto, per fortuna non è stato uno stop lungo ed un infortunio grave”.

Il centrocampista inglese si è poi concentrato sul momento che sta passando il Milan, “Tutti vogliono vicere tutte le partite e questo, a volte, non è possibile. Ma la cosa più importante è essere uniti, allenarsi bene, non fare cose sbagliate. I risultati arriveranno perchè, sono la conseguenza del lavoro che facciamo in allenamento”.

Sulla stagione con Sarri: “Senza dubbio Maurizio Sarri è stato fondamentale nella mia carriera. Ero giovane ed al Chelsea, sotto la sua guida, posso dire di essere migliorato tantissimo come calciatore. Da lui ho imparato tantissimo”.