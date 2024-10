Milan, il top player rossonero frena Ibrahimovic: il rinnovo si complica

Il big del Milan avrebbe gelato Zlatan Ibrahimovic con la sua richiesta per il rinnovo: le parti adesso sono distanti e l’accordo sembrerebbe molto lontano.

Sono giorni complicati questi per il Milan. Nel corso della sosta legata agli impegni delle nazionali, Paulo Fonseca avrà modo di riflettere con cura sugli errori commessi dalla squadra in quel di Firenze e capire quali sono le correzioni tattiche da attuare in maniera rapida. La brutta sconfitta rimediata contro la formazione di Raffaele Palladino ha portato rabbia e frustrazione. Sono state diverse le cose che non hanno funzionato a margine della sfida contro la Fiorentina, tra i fattori negativi c’è di certo la prestazione decisamente deludente di Theo Hernandez.

Il terzino francese ancora una volta ha messo in mostra una prova non degna del suo valore, ma sopratutto dei colori che rappresenta. Quella di domenica per il calciatore ex Real Madrid è stata una vera e propria serataccia, arrivata proprio nel giorno del suo 27esimo compleanno. Theo si è prima reso autore del fallo da rigore su Kean e poi ha amaramente fallito l’ipotetico 1-1 sbagliando dagli undici metri. La ciliegina sulla torta è stata la sfuriata all’indirizzo dell’arbitro, costata al francese l’espulsione e due giornate di squalifica. Theo deve ritrovarsi, specialmente sul piano atletico. Nel frattempo, il suo entourage continua a sparare alto per quanto riguarda il rinnovo.

Il rinnovo di Theo si mette in salita: le pretese del francese sono altissime

Il rinnovo di Theo Hernandez sarebbe in alto mare. La trattativa sta andando per le lunghe, sopratutto a causa delle pretese del terzino francese che avrebbero gelato Zlatan Ibrahimovic. Esigenze economiche che la società rossonera avrebbe ritenuto alquanto eccessive. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport, il calciatore rossonero starebbe continuando a mantenere alte le proprie aspettative per l’eventuale nuovo contratto con il Milan.

Gli agenti di Theo Hernandez avrebbero avanzato al club lombardo una proposta di rinnovo da 8 milioni di euro a stagione più bonus. Una cifra che la dirigenza del Milan non starebbe per niente prendendo in considerazione, nonostante la volontà sia quella di blindare il terzino classe 1997. Theo, in scadenza nel 2026, avrebbe chiesto quasi il doppio del suo attuale stipendio (4,5 milioni).

Per ora, la società rossonera non vorrebbe assecondare le richieste del calciatore, non solo per le recenti prestazioni ma anche perché si andrebbe a sforare il tetto massimo fissato per gli stipendi. Il Milan si sarebbe imposto di non andare oltre quota 7 milioni di euro, cifra che percepisce Rafael Leao. Al momento, il calciatore più pagato della rosa è proprio l’attaccante portoghese.

Theo Hernandez vorrebbe ricevere lo stesso trattamento riservato a Leao, vedendosi riconosciuta anche sul piano economico le sua leadership al Milan. Tuttavia, le ultime prestazioni non stanno affatto convincendo, facendo desistere il club. Inoltre, la richiesta del giocatore sarebbe andata oltre i parametri imposti dalla società. Per ora, le parti sono molto lontane. A sbloccare la situazione spetterebbe proprio allo stesso Theo con uno switch significativo, sia sul piano delle prestazioni in campo che a livello comportamentale.