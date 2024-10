Milan, inchiesta ultras Curva Sud: cosa rischia la società rossonera?

Dopo gli accadimenti delle scorse ore riguardo all’inchiesta ultras, arrivano nuove ed importanti novità: ecco cosa rischia il club rossonero.

Nelle prime ore della mattinata di ieri, gli agenti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della Squadra Mobile e della S.I.SCO di Milano hanno eseguito decine di misure cautelari e perquisizioni nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati. Gli indagati sono quasi tutti riconducibili alle tifoserie delle due squadre milanesi e i reati connessi al giro d’affari legato al calcio. Sono state in totale 19 le misure cautelari, 16 in carcere e 3 agli arresti domiciliari.

Le persone coinvolte sarebbero figure di spicco delle curve di Inter e Milan, tra cui Luca Lucci, capo degli ultras milanisti, Christian Rosiello, bodyguard del cantante Fedez. Nelle scorse ore la Procura di Milano avrebbe aperto un procedimento nei confronti delle società milanesi. Inter e Milan non risulterebbero indagate dalla magistratura ma dovranno fornire spiegazioni sui rapporti con i rispettivi ultras, dimostrando in un contraddittorio, di aver reciso i legami con il mondo ultrà, soprattutto sul fronte della gestione dei biglietti. In caso contrario, c’è il rischio di finire in amministrazione giudiziaria.

Caso Ultras, rischio di finire in amministrazione giudiziaria: possibili multe ed inibizioni

Il caso ultras scoppiato nelle scorse ore fa tremare i tifosi, ma come spiegato ieri dai magistrati, non ci sarebbero indagati tra i tesserati di Inter e Milan nell’inchiesta, con i due club ritenuti parte lesa. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, la procura di Milano avrebbe comunque avviato un “procedimento di prevenzione” nei confronti delle due società. Il rischio potrebbe essere quello di finire in amministrazione giudiziaria qualora non venisse dimostrato di non avere alcun legame che configuri forme di intimidazione o di assoggettamento nei confronti delle frange estreme del tifo organizzato, con l’obiettivo di rafforzare la supervisione giudiziaria e di promuovere comportamenti conformi alla legge.

Disponibilità massima dei due club, immediatamente a disposizione degli inquirenti. In caso venissero rilevati legami con le attività mafiose dei tifosi, le due squadre rischierebbero multe e inibizioni, come successo ad Andrea Agnelli nel 2017. Come per quanto riguarda l’Inter, tutta da verificare la situazione a livello sportivo, con la Procura federale che dovrà prima analizzare le carte in arrivo da Milano per arrivare ad una decisione definitiva.