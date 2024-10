Milan, intreccio con Gudmundsson: contatto e nuovo annuncio

L’ultimo annuncio di Gudmundsson ha lasciato in molti senza parole: l’ultimo contatto e le parole in questione riguardano anche il Milan

Il calciomercato è fatto spesso di segnali e gesti che possono cambiare il destino di un club, quasi all’improvviso. La scorsa estate è stata piuttosto bollente sul fronte Albert Gudmundsson: il fantasista islandese è riuscito a conquistare, a suon di gol e grandi giocate, l’interesse delle massime big del nostro campionato.

Si è parlato per mesi di un possibile approdo all’Inter, alcuni hanno sbandierato anche un ipotetico interesse del Milan, che non è mai diventato concreto. Alla fine, dopo un pressing quasi estenuante, l’ha spuntata la Fiorentina e a pagarne le conseguenze sono stati anche i rossoneri.

Il grande inizio di Gudmundsson con la maglia della Fiorentina

L’infortunio e i problemi legali sembravano presagire che la strada di Gudmundsson a Firenze non sarebbe stata così in discesa. Invece, nel giro di poche settimane, il trequartista ha già conquistato una piazza difficile, mettendo a segno tre gol in tre partite e rivelandosi decisivo anche in match di cartello.

È vero che i rigori hanno aiutato, ma la sensazione è che il 27enne possa cambiare la partita in qualsiasi momento grazie a una tecnica sopraffina e a un repertorio di giocate difficili da leggere per gli avversari.

Ora il calciomercato è lontano, se lo gode Raffaele Palladino con la Viola, ma comunque non si smette di parlare di lui, anche perché le dichiarazioni banali non fanno proprio parte del suo repertorio.

L’ultimo annuncio di Gudmundsson sorprende il Milan (e non solo)

Tra le squadre che hanno lanciato la carriera di Gudmundsson, c’è sicuramente l’AZ Alkmaar. È proprio da lì che l’ha scovato il Genoa, non più giovanissimo, e il trasferimento in Italia poi ha fatto le sue fortune.

Il trequartista, nelle ultime ore, è tornato proprio a parlare di quella esperienza, ammettendo che “Mi manca giocare sia con Koopmeiners che con Reijnders“. E ancora: “Avevamo un ottimo centrocampo all’AZ Alkmaar e noi tre eravamo al top”, ha dichiarato a ‘La Repubblica’.

Ha detto anche che i tre sono rimasti in contatto e sono in ottimi rapporti, nonostante abbiano scelto squadre rivali e molto diverse in Italia. Staremo a vedere se, in una maniera o nell’altra, riuscirà a ritrovare uno di questi compagni di squadra, magari proprio al Milan.