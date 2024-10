Milan-Juve: scambio pronto, novità da Cipro

La Juventus punta al colpo di mercato che interessa da vicino anche il Milan: da Cipro può sbloccarsi l’intreccio corretto per gennaio

Le vie del calciomercato sono spesso infinite con tantissimi giocatori che vengono accostati alle migliori squadre italiane ed europee, le quali alla fine possono fare le proprie valutazioni su differenti profili potendo scegliere i più congeniali al proprio progetto. Questo è quanto sta accadendo in questo periodo di pausa del campionato di Serie A (e anche delle altre top leghe europee) per la disputa delle gare delle nazionali, visto che si tratta di un momento di sosta che permette di avvicinarsi anche al mercato di gennaio.

In casa Milan ci sono però ancora alcuni esuberi che non sono partiti in estate e che quindi sono rimasti a peso delle casse rossonere ma che non sono più giudicati parte utile nel progetto tecnico. Non appena si aprirà la sessione invernale di mercato, l’obiettivo della dirigenza di via Aldo Rossi sarà quello di cercare di disfarsi di questi giocatori e in aiuto può arrivare anche la Juventus di Thiago Motta che è interessata ad uno di questi profili del Diavolo.

Milan-Juventus: l’obiettivo di mercato dei bianconeri può alleggerire la lista di esuberi rossoneri

Tra i principali nomi in uscita dal Milan che non sono riusciti a trovare una sistemazione migliore nel corso dell’estate ci sono sicuramente Divock Origi e Fodé Ballo Touré che sono stati ufficialmente aggregati alla formazione Under 23 del Milan Futuro ma che in realtà pesano comunque parecchio sulle casse del club come fossero elementi di spicco nella prima squadra.

Non solo loro però, in uscita dal Diavolo ci sono anche altri giocatori che ad oggi fanno regolarmente parte del gruppo allenato da Paulo Fonseca ma che non vengono giudicati adatti per fare il salto di qualità che si spera in casa Milan per avvicinarsi alle prime posizioni. In uscita resta sicuramente Luka Jovic che è stato superato nelle gerarchie da Morata e da Abraham, la Juve pare interessata.

La Juve vola a Cipro per seguire Kalimuendo: niente da fare per Jovic?

In queste ore potrebbe arrivare una brutta notizia per il mercato del Milan sul fronte delle uscite. La Juventus era infatti interessata a prendere Jovic come vice Vlahovic, visti i problemi fisici di Milik. Tuttavia, come riporta questa mattina Tuttosport i bianconeri hanno messo nel mirino anche il giovane attaccante del Rennes, Arnaud Kalimuendo.

Gli scout juventini voleranno in queste ore a Cipro per vederlo in azione con la maglia della Francia U21 e decidere se affondare per lui il colpo nel mese di gennaio. In caso di esito positivo dell’affare il Milan dovrà quindi cercare un altro club interessato al cartellino di Jovic.