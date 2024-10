Milan, la carica di Pavlovic: tifosi pazzi di gioia

Il Milan batte l’Udinese per uno a zero. Di seguito è riportato il messaggio di carica di Pavlovic per tutti i tifosi rossoneri

Nell’anticipo del pomeridiano, ieri il Milan ha affrontato l’Udinese per la partita valida per l’ottava giornata di Serie A. Un match iniziato molto bene grazie alla rete di Samuel Chukwuenze al tredicesimo minuto, ma che è cambiato dopo il rosso di Reijnders a causa di un fallo da ultimo uomo su Lovric.

Il Milan quindi si è ritrovato a giocare in dieci per l’ultima ora di gioco con una partita non semplice conclusa per 1 a 0. Inoltre, sono arrivate anche molte critiche sull’operato dell’arbitro in confusione soprattutto per cartellini non dati, gol annullati e gol divorati, come l’occasione clamorosa di Abraham, entrato al posto di Morata, ma uscito in lacrime per infortunio patito alla spalla destra.

Milan, il messaggio di Pavlovic

Strahinja Pavlovic si sta prendendo sempre più il Milan sulle spalle. Il difensore serbo sembra quasi insuperabile ed è spesso autore di prestazioni sontuose a livello difensivo. Dopo Milan-Udinese è arrivato il suo messaggio social di carica per tutti i tifosi rossoneri.

Pavlovic ha voluto scrivere sul suo profilo social un messaggio molto semplice, ma diretto ed efficace.

Il difensore serbo ha, infatti, scritto: “Combattere fino alla fine! Forza Milan!“. Un vero e proprio guerriero indomabile per gli avversari, un giocatore pronto a dare il massimo per il Milan ed è al servizio di Fonseca che ora è chiamato a fare scelte importanti.