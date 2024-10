Milan, la mossa a sorpresa a gennaio: rivelazione inattesa di mercato

Il Milan riflette sulle decisioni da prendere in vista del mercato di gennaio: per i rossoneri, la strategia può essere a sorpresa

Fine settimana di inaspettato relax, per il Milan, con la gara di Bologna rinviata a data da destinarsi. Il non aver disputato la sfida contro i rossoblù ha degli aspetti negativi e positivi. Le brutte notizie, per Fonseca, stanno nel non recuperare, per il big match contro il Napoli, Theo Hernandez e Reijnders, che restano squalificati e dunque non saranno a disposizione. L’assenza del francese e dell’olandese si aggiungono a quelle per infortunio, piuttosto numerose, con una situazione di quasi emergenza per il Diavolo. Il lato positivo è invece l’affrontare la capolista con una settimana di lavoro alle spalle.

Sarà dunque un Milan un po’ incerottato, ma di sicuro più riposato negli uomini che scenderanno in campo, mentre il Napoli avrà sul groppone le fatiche della partita con il Lecce di sabato pomeriggio, risolta con una certa fatica. Fonseca può dunque preparare con tranquillità le mosse per provare a vincere la partita, una sfida che potrebbe essere un vero spartiacque per questa stagione, dato l’inizio non certo entusiasmante ma anche i segnali di crescita mostrati nelle ultimissime gare in cui la squadra è scesa in campo.

Giorni dunque di riflessioni attente, in quel di Milanello, ma non soltanto per quanto concerne le vicende di campo. Riflette anche la società, che ragiona sul prossimo futuro e su eventuali mosse di mercato a gennaio. Da questo punto di vista, starebbe prendendo piede una strategia abbastanza inattesa.

Milan, acquisti sul mercato di gennaio: l’annuncio che spiazza tutti

Del tema, ha parlato sul proprio canale Youtube una firma celebre del giornalismo milanista, ossia Carlo Pellegatti. Rivelando degli scenari imprevisti per quello che appare lo stato dell’arte.

Pellegatti ha infatti spiegato che il Milan potrebbe anche scegliere il profilo basso nella prossima sessione di trasferimenti. “Sono una persona positiva, ma in realtà non sono ottimista su rinforzi a gennaio – ha affermato – Sto chiedendo un po’ in giro di questo o quel giocatore, ma mi sento rispondere che probabilmente il Milan resterà così. Poi bisognerà capire in che situazione si sarà in classifica verso metà dicembre”.

Milan senza colpi in entrata? Cosa servirebbe a Fonseca

Un Milan che dunque potrebbe giocare d’attesa e farsi bastare i colpi messi a segno in estate, senza andare a caccia di innesti eventualmente rischiosi. Anche se la prima parte di campionato ha mostrato che ci sarebbe bisogno di qualcosa.

In particolare, Fonseca necessiterebbe innanzitutto di un vice Theo Hernandez e di un cambio ‘vero’ per Fofana, giocatore dalle caratteristiche uniche in rosa. Forse, servirebbe anche una alternativa in più sugli esterni in attacco. Discorsi che probabilmente saranno rimandati di qualche settimana ed elaborati con grande cura.