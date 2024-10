Milan, le ultime da Milanello: in quattro saltano il Bologna

Verso Bologna-Milan, gli ultimi aggiornamenti da Milanello sui giocatori indisponibili per infortunio. Di seguito i quattro nomi.

Dopo la prima vittoria in Champions League per il Milan contro il Club Brugge per 3 a 1 grazie ai gol di Pulisic e la doppietta di Reijnders, la squadra di Paulo Fonseca si è subito messa a lavoro in vista delle prossime partite.

Infatti, i rossoneri hanno subito voltato pagina e si sono concentrati, sul campo, per la prossima partita di Serie A dove l’obiettivo è quello di tornare a Milano con i tre punti della vittoria. In programma, infatti, i rossoneri dovranno sfidare il Bologna sabato 26 ottobre alle ore 18.

Milan, i giocatori indisponili per infortunio

La stagione dei rossoneri è iniziata tra alti e bassi, ma il calendario è ancora tanto lungo e tutto può succedere. Attualmente in classifica è al quarto posto con quattordici punti, cinque in meno del Napoli che è al primo posto. Lo scopo della squadra di Fonseca è di continuare a vincere creando un gruppo solido. Facendo un bollettino medico dei giocatori indisponibili per le prossime partite, ad oggi sono 4 i giocatori infortunati. Di seguito riportati.

Attualmente, nel Milan, ci sono quattro giocatori infortunati:

Tammy Abraham: trauma alla spalla destra

Davide Calabria: problema al polpaccio sinistra

Ismael Bennacer: lesione di terzo grado al polpaccio rimediata durante una sessione di allenamento con l’Algeria. Lo stop sarà decisamente lungo ed è di circa tre mesi.

Alessandro Florenzi: rottura legamento crociato e menisco laterale. Ritorno previsto nel 2025 inoltrato.