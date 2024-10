Milan-Leao, esplode un nuovo caso: il messaggio è chiaro, nuovo avviso a Fonseca

L’inizio stagione di Paulo Fonseca al Milan è stato complicato. Ora ci si mette anche Rafa Leao, nuovo problema in casa rossonera.

Alti e bassi costanti, una stagione non iniziata benissimo e in casa Milan proseguono i problemi. Paulo Fonseca lavora in vista della sfida tra Milan e Udinese, spartiacque importante e il club rossonero non può sbagliare, i 3 punti sono fondamentali per mantenere il ritmo delle prime della classe.

Tra l’altro in questo turno ci saranno Roma-Inter e Juve-Lazio e una vittoria porterebbe sicuramente i rossoneri più vicini. In questa prima parte di stagione il club rossonero ha avuto diversi problemi. Prima il caso Cooling Break con Theo e Leao nel mirino qualche settimana fa, poi ciò che è accaduto nell’ultimo match di campionato di campionato con i problemi relativi al rigorista che avevano disturbato anche Fonseca.

Ora nelle ultime ore sarebbe esploso un nuovo caso, parole di Rafa Leao che sono apparse come un chiaro riferimento ad A Bola. Dal Milan smentiscono ma il calciatore rossonero ha rilasciato parole che sicuramente non faranno piacere: “Quando sono qui in Portogallo sento il sostegno di tutti. Anche l’allenatore ha molta fiducia in me e questo è fondamentale per il mio gioco”.

Milan, le parole di Rafa Leao alimentano i dubbi

Dal club rossonero trapela la volontà di non far nascere nessun caso ed anzi si è totalmente tranquilli sulla buona fede del calciatore. Media, addetti ai lavori e tifosi non sembrano però pensarla allo stesso modo e molti hanno visto queste parole come una frecciata anche a Fonseca con il quale non sembra essersi instaurato un grandissimo rapporto.

La stagione di Leao non è stata semplice fino ad ora e i numeri non sono dalla sua. Alti e bassi costanti e il tecnico più volte lo ha sostituito durante gare importanti. La vittoria nel derby aveva calmato le acque ma non erano passate inosservate le immagini di un Leao polemico per l’ennesimo cambio e che non aveva gradito le scelte di Fonseca.

Il Milan – come quasi tutte le altre big – affronterà 7 match nelle prossime sfide e il club rossonero ha l’obiettivo di rientrare in piena corsa, sia in campionato che in Champions League. I tifosi si attendono un cambio di passo da parte della squadra e da parte dei suoi big: Theo, Leao e Chukwueze, il club spera che le cose possano cambiare il prima possibile. Staremo a vedere come evolverà la situazione.