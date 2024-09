Milan, l’ex rossonero sfotte l’Inter: “È stato bello”

Un ex giocatore del Milan torna a parlare del derby vinto dai rossoneri, lanciando una frecciata ai nerazzurri.

In casa Milan il morale è alto e la tensione per la partita di domani sera si fa sempre più palpabile. I rossoneri affronteranno nella seconda giornata di Champions League i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Una sfida dal livello di difficoltà elevato che rappresenta un ottimo banco di prova per la squadra di Fonseca. Il Diavolo infatti, dopo un inizio sottotono, sembra essere in ripresa e ora vuole dimostrare a tutti di poter competere ad alti livelli. Il match contro gli uomini di Xabi Alonso sarà pieno di insidie, ma in Via Aldo Rossi sembra esserci molta fiducia nella squadra.

Il Milan si presenterà in Germania dopo il 3-0 casalingo di venerdì maturato contro il Lecce. La sfida con i salentini ha dimostrato quanto di buono fatto vedere nel derby, che ha rappresentato la partita della svolta. Contro l’Inter infatti, quando tutto sembrava andare per il peggio e Fonseca era vicinissimo all’esonero, i rossoneri hanno dimostrato grinta e fame di vittoria. Le stesse caratteristiche che dovranno essere messe in campo domani sera. Nel frattempo, proprio da Milano, arrivano le parole di un ex Milan che ha commentato la vittoria nel derby.

Milan, Krunic torna sul derby prima della sfida contro l’Inter

Rade Krunic, attuale centrocampista della Stella Rossa ed ex Milan, è tornato a parlare del derby vinto dai rossoneri nella conferenza stampa che precede la sfida della sua squadra contro l’Inter. I serbi infatti, domani sera, giocheranno a San Siro contro i nerazzurri mentre il Milan sarà impegnato in Germania. Durante il botta e risposta con i giornalisti, il giocatore bosniaco ha commentato così il derby del 22 settembre scorso: “È stato bello vedere il Milan vincere il derby, non vedo l’ora di dimostrare domani il mio valore in questa competizione“.

Il classe 1993 ha poi affermato di essere rimasto “un milanista dentro il cuore“, ricordando il legame con il suo passato. Per il centrocampista, arrivato al Milan nel 2019 dall’Empoli per poco più di 8 milioni di euro, 139 presenze in tutte le competizioni in rossonero.

Krunic ha poi rimarcato il suo legame con il club di Via Aldo Rossi dicendo che per lui si tratta di un derby. Nel sangue del giocatore scorre ancora del DNA rossonero e farà di tutto per guastare, un’altra volta dopo il derby, la festa ai cugini nerazzurri.