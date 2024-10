Milan, l’infortunio preoccupa Fonseca: può saltare anche la sfida di Bologna

Nonostante la prima vittoria stagionale in Champions League, Fonseca è preoccupato per l’infortunio: in dubbio la convocazione per Bologna.

Finisce in gloria, ma l’inizio aveva fatto temere il peggio. Il Milan centra finalmente la prima vittoria stagionale in Champions League battendo il Brugge grazie alle reti del solito Christian Pulisic e di uno straripante Tijjani Rejnders. Il gol del momentaneo pareggio siglato da Sabbe aveva però spaventato i rossoneri, che anche nella gara di ieri hanno mostrato diverse lacune nella fase difensiva.

Nonostante la gioia per una vittoria cruciale per il futuro in Europa della sua squadra, Paulo Fonseca è preoccupato. L’infortunio alla spalla accusato nella gara di campionato contro l’Udinese da parte di Tammy Abraham tiene infatti sulle spine il tecnico portoghese, in questo momento senza una vera alternativa ad Alvaro Morata. Presente ad assistere alla gara di ieri dei suoi compagni, l’inglese ha dichiarato di provare ancora dolore.

Milan, ancora dolore alla spalla per Abraham: a rischio la convocazione per Bologna

L’infortunio alla spalla di Tammy Abraham preoccupa Fonseca. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, non sarebbe per nulla scontato che l’attaccante inglese riesca a recuperare per la sfida di sabato contro il Bologna. Presente a San Siro ieri sera per assistere alla vittoria dei suoi compagni contro il Brugge, al termine della gara l’ex Roma avrebbe confessato a microfoni spenti di provare ancora dolore alla spalla infortunata contro l’Udinese e di essere pessimista sulla convocazione per la gara contro gli emiliani.

In caso di forfait, possibile una seconda convocazione consecutiva per Francesco Camarda, fresco di esordio in Champions League. Le condizioni dell’attaccante inglese saranno comunque monitorate quotidianamente per decidere se potrà essere convocato o meno per la partita.