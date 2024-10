Milan, Loftus Cheek lo ha rivelato nel pre gara: indicazioni sul suo ruolo

Ruben Loftus-Cheek ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Il cammino in Champions League del Milan di Fonseca continua e, dopo la sconfitta a San Siro contro il Liverpool, i rossoneri sono pronti a rifarsi in un campo difficile come quello di Leverkusen. I campioni di Germania in carica stanno conducendo un’altra stagione di livello e vorranno continuare a stupire l’intero popolo calcistico. Ai microfoni di Sky Sport, Ruben Loftus-Cheek ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match.

Loftus-Cheek rassicura: “Ora sto meglio, possiamo cambiare la stagione”

L’ex centrocampista del Chelsea ha parlato del suo inizio di stagione e come sta contribuendo alla causa per ribaltare un debutto in Champions League non proprio dei migliori. Ecco quanto dichiarato: “Da parte mia devo fare del mio meglio, non mi sono sentito nel modo migliore all’inizio ma ora sto bene e sono pronto a riprendermi. Abbiamo avuto dei momenti che possono cambiare la stagione, la vittoria contro l’Inter ci ha dato un enorme fiducia e ora vogliamo inanellare una lunga serie di vittorie”.

Loftus-Cheek ha poi proseguito, rilasciando alcune parole anche sul suo ruolo preferito: “Per la squadra è una partita importantissima, non siamo partiti nel modo migliore in Champions e quella di oggi è una buona opportunità per riprenderci e mettere qualche punto in classifica. Stasera giocherò a centrocampo, non troppo alto ma cercherò di arrivare se possibile nell’area avversaria”.