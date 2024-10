Milan, Maignan nel mirino: cori vergognosi a San Siro

Durante Milan-Udinese, la curva bianconera si è resa protagonista di cori vergognosi nei confronti di Mike Maignan. Di seguito la notizia

Tre punti fondamentali portati a casa dal Milan nell’anticipo pomeridiano contro l’Udinese grazie al gol di Samuel Chiukwuenze al tredicesimo minuto di gioco. Bravo a sfruttare un bel numero di Okafor e l’assist di Pulisic. Un ottimo inizio quello della squadra di Paulo Fonseca cambiato, però, dal rosso preso al ventinovesimo minuto da Tijjani Reijnders per fallo da ultimo uomo.

Una partita complicata, quindi, per i rossoneri rimasti in dieci. Il Diavolo rischia più volte di finire in pari per i gol annullati per fuorigioco a Ehizibue nel primo tempo e a Kabasele nel recupero. Inoltre, occasione da gol mangiata per Abraham, che sfiora il raddoppio, inciampa e si fa mala anche alla spalla nella caduta ed è costretto ad uscire tra le lacrime. Infine, non sono mancate critiche nei confronti dell’arbitro per come ha gestito il match.

Risultato, però, davvero importante per i rossoneri in vista soprattutto della classifica di campionato, ma anche per arrivare al meglio a martedì 22 ottobre dove alle ore 18.45 il Milan dovrà sfidare il Club Brugge per la partita valida per la terza giornata di Champions League.

Milan-Udinese, cori dal settore ospiti di San Siro contro Maignan

Non solo polemiche per l’operato dell’arbitro, ma durante Milan-Udinese il portiere rossonero, Mike Maignan, è stato bersagliato dai cori del settore ospite di San Siro come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Alle radici di questo gesto, la partita in Friuli dello scorso gennaio sospesa per insulti razzisti. Di seguito riportate le ultime novità.

Ancora una volta si vedono protagonisti i tifosi dell’Udinese contro Mike Maignan. L’antefatto è ancora nella memoria di tutti. Stiamo parlando, infatti, della partita di gennaio 2024, Udinese-Milan, giocata in Friuli, dove dalla curva bianconera si alzano insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan. Il difensore rossonero chiamò l’arbitro Maresca per poi lasciare il campo per protesta. La partita venne sospesa, per poi riprende e terminare con la decisione della Corte Sportiva d’Appello di chiudere per due partite la Curva Nord e con cinque persone che hanno preso il daspo.

Nove mesi dopo, a San Siro, i tifosi dell’udinese sono tornati a cantare contro il portiere del Milan, per una sera anche capitano “Maignan uomo di m…”. Nel settore ospiti di San Siro, inoltre, è stato esposto anche uno striscione con su scritto “Oggi solo un saluto, a Udine il giusto tributo”. La partita di ritorno sarà ad aprile, ma è un gesto davvero orribile e incommentabile quello da parte dei tifosi dell’Udinese.