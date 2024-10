Milan, messaggio video di Bennacer: nuovo centrocampista a gennaio

Il Milan programma il suo futuro e potrebbe passare dall’addio di Ismael Bennacer: la società pensa a un nuovo centrocampista a gennaio

L’umore del Milan non può essere ai massimi livelli, vista la sconfitta contro il Napoli tra le mura amiche. Nel big match che doveva rilanciare la stagione, i rossoneri hanno trovato un altro ko pesante che ha rimesso in discussione l’operato di Paulo Fonseca.

In realtà, i meneghini hanno fatto bene, ma sono stati puniti dagli episodi, in cui i partenopei sono parsi decisamente più incisivi. Ora è attesa una reazione per tornare il prima possibile in corsa per il campionato, ma occhio anche alla Champions League, in cui il Diavolo ha necessità di punti per inseguire la qualificazione. Il futuro, però, si gioca anche sul calciomercato.

Il messaggio di Bennacer e la sua posizione nel Milan a gennaio

A centrocampo diverse cose potrebbero cambiare al Milan da gennaio in poi. In estate è arrivato Fofana, ma Moncada e Furlani potevano acquistare un altro calciatore proprio in quella zona di campo – la dirigenza ha cercato a lungo Koné, poi finito alla Roma.

In realtà, un secondo colpo dipendeva dall’eventuale partenza di Ismael Bennacer, su cui erano forti le sirene dall’Arabia Saudita. Il regista, fondamentale nel ciclo Pioli, aveva anche aperto a lasciare Milano, ma alla fine la trattativa non si è concretizzata. Peccato che a inizio anno l’algerino abbia dovuto fare i conti con un brutto infortunio, che lo terrà ai box fino a inizio gennaio.

Nel pomeriggio di oggi, però, il ragazzo ha aggiornato sul suo recupero con un video messaggio: “Continuo la mia riabilitazione per tornare in campo, spero di rivedervi presto”, ha iniziato. E poi ha aggiunto: “Ringrazio tutti per il supporto che mi avete mostrato, tornerò più forte”. Sembrano parole di chi è destinato a restare, ma le cose non sono affatto così certe.

Il Milan pensa a un nuovo colpo a gennaio a centrocampo

Il Milan, in realtà, sta lavorando a un possibile colpo pesante a centrocampo a gennaio. Non a caso, i rossoneri stanno seguendo da tempo Samuele Ricci, giudicato l’interprete perfetto per migliorare il reparto.

Per lui, però, la concorrenza non manca, a partire da big internazionali come Manchester City e Barcellona. Non sarà facile battere squadre di questa portata, ma ora Moncada e Furlani vogliono provarci.