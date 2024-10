Milan, Moncada è in pressing sul giocatore: pronto l’assalto a gennaio

Nuova idea della dirigenza rossonera per rinforzare l’attacco a disposizione di Fonseca: possibile colpo dalla Serie A.

Dopo la decisione di rinviare il match tra Bologna e Milan previsto per sabato, la squadra di Paulo Fonseca dovrà subito spostare il focus sull’importantissima sfida di martedì contro il Napoli di Antonio Conte. Il match di San Siro sarà cruciale per il proseguo della stagione rossonera, con un’eventuale passo falso che vedrebbe allontanarsi il primo posto in maniera considerevole. Il tecnico rossonero dovrà fare anche a meno di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, che sconteranno la loro qualifica proprio contro gli azzurri. Due assenti inizialmente non previsti, che costringeranno il portoghese a trovare una nuova soluzione per impensierire la capolista.

Oltre che per quanto riguarda il campo, Milan e Napoli potrebbero essere legate anche in ottica mercato. La dirigenza rossonera ha intenzione di intervenire nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca. Oltre ad un nuovo innesto a centrocampo, reparto che in questo avvio di stagione ha dimostrato di avere alcune lacune, il club milanese ha intenzione di aggiungere una pedina anche in avanti. L’obiettivo è quello di trovare il partner perfetto da affiancare ad Alvaro Morata e nel mirino di Moncada sarebbe finito proprio un calciatore del Napoli: Giacomo Raspadori.

Milan, per rinforzare l’attacco spunta Raspadori: può arrivare già a gennaio

In casa Milan spunta una nuova idea per rinforzare l’attacco. Come riferito da Repubblica, il nome finito nel taccuino di Moncada sarebbe quello di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli. Trasferitosi in azzurro nell’estate del 2022, Raspadori non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto, e anche con l’arrivo di Antonio Conte il minutaggio dell’ex Sassuolo non è aumentato. Un fattore che potrebbe spingerlo ad aprire le porte ad una nuova avventura, con il Milan pronto a garantirgli un ruolo centrale nello scacchiere di Fonseca.

Lo scoglio più difficile da superare è sicuramente il costo del cartellino. Il Napoli, infatti, non avrebbe intenzione di lasciar partire l’attaccante italiano a prezzo di saldo e chiederebbe una cifra vicina ai 30 milioni di euro per privarsene. La volontà di Raspadori, che in questo inizio di campionato ha collezionato meno di 200 minuti di gioco, potrebbe aiutare il club rossonero ma a quelle cifre l’affare resta complicato. Anche l’inserimento di una contropartita potrebbe essere la chiave per provare a chiudere una trattativa tutt’altro che semplice e nelle prossime settimane si capirà se la dirigenza rossonera tenterà l’affondo definitivo.