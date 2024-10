Milan, Moncada pensa al futuro: nel mirino due giovani talenti della Serie A

Il Milan pensa al futuro e sogna il doppio colpo: nel mirino di Moncada due giovani talenti del nostro campionato.

Le prossime tre gare potrebbero essere nuovamente decisive per il futuro di Paulo Fonseca. La vittoria nel derby contro l’Inter aveva salvato il tecnico portoghese, ma dopo le sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina è chiamato nuovamente a rispondere presente. Il Milan non può più sbagliare e già dal match di domani contro l’Udinese a San Siro non sono accettati risultati diversi dalla vittoria. La partita contro i friulani aprirà un trittico di impegni dove i rossoneri non potranno compiere altri passi falsi, con l’obiettivo di recuperare terreno sia in campionato che in Champions League.

L’inizio di stagione di molti calciatori non ha però convinto, con la dirigenza rossonera già al lavoro per valutare come muoversi nel corso dei prossimi mesi. Nel corso di queste settimane si è parlato addirittura di rivoluzione già a gennaio, con il club che vorrebbe provare a cedere i calciatori meno centrali nel progetto per inserire in rosa diversi nuovi elementi. Due giocatori da monitorare in ottica Milan nei prossimi mesi potrebbero essere due dei talenti che maggiormente si sono messi in luce in questa prima parte di campionato.

Mercato Milan, occhi puntati su Como-Parma

La partita tra Como e Parma potrebbe rappresentare un antipasto di quello che sarà il nuovo Milan. La dirigenza del club rossonero starebbe infatti valutando diversi nomi per rinforzare la rosa nel corso dei prossimi mesi e avrebbe messo nel mirino due giovani talenti che tanto bene hanno fatto in queste prime uscite stagionali: Ange-Yoan Bonny e Nico Paz. Due nomi che, nonostante la giovane età, andrebbero ad aggiungere nuova linfa allo scacchiere rossonero, sia in ottica presente che futura.

L’attaccante francese classe 2003 si è già reso protagonista con due gol e un assist in queste prime sette giornate e piacerebbe alla dirigenza rossonera per la sua capacità di rifinire il gioco, partecipando attivamente alla manovra e facendosi trovare comunque presente in zona gol. Caratteristiche che avrebbero richiamato l’interesse anche del Napoli, con Antonio Conte che lo considererebbe l’alternativa migliore per far rifiatare Romelu Lukaku. In rossonero prenderebbe il posto di Tammy Abraham, in prestito secco dalla Roma e con il futuro lontano da Milano.

Sul talento classe 2004 del Como c’è ormai poco da dire. Le giocate del gioiello argentino hanno già stregato tutti e per il Como sarà molto difficile riuscire a trattenerlo a lungo. In estate, se non già a gennaio, molti grandi club europei si faranno avanti per Nico Paz, con il Real Madrid che potrebbe decidere anche di riportarlo alla base anticipando tutti. Due nomi che stuzzicano molto la dirigenza del Milan ma che sarà molto difficile portare in rossonero.