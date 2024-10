Milan, Moncada studia il clamoroso ritorno: sfida aperta con l’Inter

Le ottime prestazioni di questo inizio di stagione hanno già convinto il Milan: Moncada studia il clamoroso ritorno in rossonero del giovane talento.

I primi mesi del nuovo corso del Milan non hanno convinto, con la dirigenza rossonera messa più volte in discussione dai tifosi. Già l’arrivo di Paulo Fonseca come nuovo allenatore aveva fatto storcere il naso a molti, con i sostenitori del Diavolo convinti servisse un altro tipo di guida tecnica per far tornare in alto questa squadra. Anche il mercato non avrebbe per il momento dato i frutti sperati, con la dirigenza del club di Via Aldo Rossi che starebbe già valutando quali elementi della rosa non si stiano rivelando all’altezza e su quali calciatori investire nelle prossime sessioni di calciomercato.

Uno dei nomi maggiormente monitorati visto l’ottimo inizio di stagione con la maglia del Monza è sicuramente una ben nota conoscenza rossonera: Daniel Maldini. Ieri sera, al Bluenergy Stadium di Udine, l’attaccante classe 2001 ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale Italiana maggiore entrando al minuto 73 al posto di Giacomo Raspadori contro Israele, mettendosi subito in mostra con giocate importanti. Il talento di Maldini avrebbe già stregato grandi club, tra cui proprio l’Inter. Moncada non avrebbe intenzione di farsi scappare il gioiellino cresciuto proprio nelle giovanili del Milan e starebbe già valutando il suo clamoroso ritorno in rossonero.

Milan, Maldini può tornare: c’è una corsia preferenziale con il Monza ma occhio all’Inter

Il talento di Daniel Maldini sta continuando a brillare e in casa Monza si può già sorridere. Il club brianzolo, infatti, detiene il cartellino di Daniel Maldini, avendolo acquistato dal Milan a titolo definitivo nell’ultima estate di calciomercato. Sull’attaccante classe 2001 potrebbe presto scatenarsi un’asta, ma la società rossonera avrà la possibilità di giocarsi una carta importante.

Il Milan, infatti, come ricordato da calciomercato.com, nell’occasione si è riservato il 50% su un’eventuale futura rivendita del giocatore ad un altro club, nonché un diritto di prelazione. In poche parole, il club rossonero potrà riacquistare Maldini dal Monza a metà prezzo rispetto alla concorrenza, e, soprattutto, avrà il diritto di priorità sulle altre società, potendo, inoltre, pareggiare qualsiasi offerta di altri club.

Un particolare non di poco conto, soprattutto considerando l’interesse di Piero Ausilio e dell’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport anche la Juventus starebbe seguendo la crescita del figlio d’arte ma in casa Milan l’intenzione sembra chiara: riportare in rossonero il talento di Daniel Maldini.