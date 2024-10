Milan-Napoli, dubbio a centrocampo per Fonseca: chi al posto di Reijnders

Martedì sera il Milan tornerà in campo a San Siro per sfidare il Napoli capolista. Il principale dubbio di formazione riguarda il centrocampo e chi dovrà sostituire lo squalificato Tijjani Reijnders.

Il rinvio della sfida di ieri contro il Bologna ha senza dubbio mischiato le carte in casa Milan. La scelta, decisamente discutibile, avrà un impatto sulle prossime gare dei Rossoneri e soprattutto sul big match che si terrà martedì a San Siro contro il Napoli di Antonio Conte. I campani arriveranno da primi della classe, con i ragazzi di Paulo Fonseca che sperano di metterli i bastoni nelle ruote provando a mandare anche un segnale a tutte le avversarie in ottica Scudetto.

Per farlo, però, il Diavolo non potrà contare su due uomini cruciali come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. Il rinvio del match contro il Bologna ha, infatti, fatto slittare le squalifiche dei due rossoneri, che salteranno dunque la gara contro i Partenopei. Si tratta certamente di due assenze molto pesanti, ma che Fonseca cercherà di non far sentire troppo.

Se per quanto riguarda la corsia di sinistra, il principale indiziato per una maglia da titolare sembra essere Filippo Terracciano, più dubbi sembrano esserci a centrocampo. I nomi per sostituire Reijnders sono al momento due, con Fonseca che dovrà prendere una decisione nelle prossime ore.

Sostituto di Reijnders contro il Napoli: ballottaggio tra Musah e Loftus-Cheek

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di Fonseca è quello di aggiungere muscoli a centrocampo. Per questo motivo al fianco di Youssouf Fofana è corsa a due: da un lato Yunus Musah e dall’altro Ruben Loftus-Cheek. A due giorni dal big match di san Siro, il candidato numero uno sembra essere lo statunitense, ma è chiaro che ogni dubbio verrà sviato solo a poche ore dalla gara.

Per il classe 2002 si tratterebbe della seconda presenza da titolare, dopo quella tutt’altro che incoraggiante contro il Parma alla seconda giornata. Quello era, però, un altro Milan ed è chiaro che anche da Musah ci si aspetta un altro tipo di prestazione.

Oltre all’ex Valencia, non è detto, però, che non possa partire dal primo minuto anche Loftus-Cheek. L’inglese potrebbe, infatti, agire sulla trequarti con Pulisic che si sposterebbe a destra, con Chukwueze che tornerebbe in panchina. Questa sarebbe una scelta che aggiungerebbe di certo muscoli, ma che probabilmente toglierebbe imprevedibilità agli attacchi dei Rossoneri. Solo Fonseca sa qual è la strada più giusta.