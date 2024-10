Milan-Napoli, dubbio Leao per Fonseca: le probabili formazioni

Si avvicina Milan-Napoli. Alla vigilia del big match, il dubbio Leao attanaglia la mente di Paulo Fonseca. Il 10 sarà titolare? Di seguito le probabili formazioni.

Dopo aver “riposato” per cause di forza maggiore, il Milan torna in pista. I rossoneri sono attesi da uno scontro diretto che può già rivelare se la squadra è all’altezza della corsa scudetto o, al contrario, rimane indietro rispetto a Napoli, Inter e Juventus. Il test di maturità di questo turno infrasettimanale metterà il Diavolo di fronte ai partenopei di Antonio Conte, attualmente capolista di questa Serie A.

Dal canto suo, Fonseca può sfruttare qualche giorno in più di stop dopo la gara di settimana scorsa contro il Club Brugge. Ma il tecnico portoghese sa benissimo che avversario si ritroverà di fronte a “San Siro”. Il Napoli ha il fuoco negli occhi in questo inizio di stagione, come d’altronde il suo allenatore. Pulisic e compagni non dovranno farsi intimorire e continuare sull’onda lunga degli ultimi due preziosi successi maturati contro i belgi e contro l’Udinese.

In casa Milan, tuttavia, le tante indisponibilità non fanno dormire sonni tranquilli. L’infortunio di Gabbia si è aggiunto alle squalifiche di Theo e Reijnders. Senza i pezzi pregiati, Fonseca deve rimescolare le carte.

Milan-Napoli, Fonseca ridisegna i rossoneri: chi al posto degli indisponibili

Partiamo dall’uomo più discusso. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Rafael Leao al momento è dietro nel ballottaggio con Noah Okafor, piacevole sorpresa delle ultime due sfide. Malgrado ciò, l’ala portoghese ha ancora speranza di giocare dal primo minuto. Tutto dipenderà dalla rifinitura odierna. Altro testa a testa in corso tra Thiaw e Pavlovic per il posto in difesa affianco a Tomori, con il tedesco al momento in vantaggio per presidiare la porta di Maignan.

Sulle fasce Terracciano sostituirà quasi sicuramente Theo, mentre sull’out di destra Calabria, di nuovo disponibile, insidia Emerson Royal. Altro dubbio in mezzo al campo. Senza Reijnders, Fonseca potrebbe schierare Loftus-Cheek accanto all’imprescindibile Fofana, ma occhio anche alle quotazioni di Yunus Musah. Sulla trequarti l’unico sicuro del posto è Christian Pulisic. Da capire chi occuperà gli altri due ruoli al fianco dello statunitense. Al momento Chukwueze e Okafor appaiono i favoriti, ma Leao rimane un ottimo pretendente.

Sul fronte opposto, Conte dovrebbe andare con i titolarissimi. 4-3-3 con Meret tra i pali, difesa composta da Buongiorno e Rrahmani, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. Il terzetto di centrocampo, orfano di Lobotka, sarà composto da McTominay, Gilmour e Anguissa. Davanti spazio al tridente formato da Politano, Kvaratskhelia e Lukaku, osservati speciali per la difesa del Milan che, malgrado le assenze, deve chiudere ogni spiraglio alla capolista.