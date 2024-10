Milan-Napoli, entusiasmo rossonero: succederà a San Siro

L’attesa per i tifosi è finita: stasera, 29 ottobre, si giocherà a San Siro una sfida che vedrà che contrapporsi due squadre che faranno di tutto per portare a casa la vittoria

Sono attesi circa 72 mila spettatori, in vista del match fra Milan e Napoli. Si tratta di un numero di biglietti venduti elevatissimo, di uno stadio quasi sold out, ma c’era da aspettarselo, data l’importanza della sfida e il desiderio da parte dei tifosi di sostenere la propria squadra, tanto che la stessa Curva Sud del Milan ha dichiarato nei canali social che stasera tornerà a tifare con la consueta intensità.

Siamo giunti alla 10° giornata di serie A e la vittoria è l’obiettivo di entrambe le squadre: il Napoli vuole a tutti i costi difendere il primo posto in classifica e l’ulteriore vittoria consecutiva potrebbe lanciare un segnale di grande pericolo alle rispettive rivali, specialmente per la lotta allo scudetto; dall’altra parte, anche i rossoneri vorrebbero raggiungere un ottimo risultato e quella contro il Napoli rappresenterebbe la terza vittoria consecutiva, dopo quella ottenuta contro l’Udinese e Bruges.

Sfida San Siro: le prospettive

I rispettivi allenatori hanno fatto delle dichiarazioni in vista della sfida di stasera e, a tal proposito, Paolo Fonseca, in Conferenza stampa, si è lasciato andare anche a personali considerazioni sul rinvio dell’ultima partita in programma contro il Bologna, affermando: “Siamo stati penalizzati dal rinvio della partita contro il Bologna, è stato difficile gestire quel momento, perché non sapevamo se avremmo potuto giocare o meno”. In riferimento al match contro il Napoli ha invece dichiarato: “Loro sono una squadra fortissima con un allenatore fortissimo. Il Napoli è forte, ha vinto bene le partite le partite che ha vinto. Sono primi, arriveranno qui molto motivati, ma anche noi lo siamo. Sicuramente può vincere lo scudetto, come può vincerlo anche il Milian“.

Non ci resta altro che attendere le sorprese che ci regalerà questa importante sfida che, senza dubbio, sarà un’occasione davvero importante per entrambe le squadre per affermarsi e dimostrare la propria forza.