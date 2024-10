Milan-Napoli, forfait dell’ultima ora in casa rossonera: salterà il match

Alle 20:45 scenderanno sul prato di San Siro Milan e Napoli, match valido per la 10° giornata di Serie A.

Turno infrasettimanale per il massimo campionato italiano, con le squadre che scenderanno in campo per la 10° giornata di Serie A: Cagliari-Bologna e Lecce-Verona i due match che hanno aperto le danze, mentre il big match di giornata, Milan-Napoli, chiuderà il martedì sera. Si continuerà poi mercoledì e giovedì, per poi riprendere sabato con l’11° giornata del campionato.

Per la sfida contro la squadra partenopea, attualmente prima in classifica, Fonseca dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders, fuori poiché non hanno scontato la squalifica nel match rinviato contro il Bologna, e dell’infortunato Gabbia. Ma i guai non finiscono qui, perchè c’è un forfait dell’ultima ora.

Milan-Napoli, Pulisic costretto a saltare il match

A poche ore dal fischio d’inizio tra Milan e Napoli non arrivano buone notizie per Fonseca: il tecnico portoghese deve rinunciare ad una pedina importante della formazione rossonera, nonché il capocannoniere della squadra, Christian Pulisic.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l’esterno sinistro rossonero non parteciperà al match a causa di un’influenza, e più precisamente di uno stato febbrile che non gli permette di giocare.