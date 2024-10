Milan-Napoli, l’azzurro lancia la sfida: messaggio netto ai rossoneri

Tra pochi giorni ci sarà il match di campionato tra Milan e Napoli. Il club rossonero deve vincere per provare a riaprire il campionato.

Il rinvio del match di campionato contro il Bologna non è sicuramente una buona notizia per il Milan di Paulo Fonseca. Il club rossonero dovrà giocare le prossime gare con l’asterisco e vedere la classifica in questo modo non è mai semplice, soprattutto dal punto di vista mentale. L’obiettivo primato in questo momento sembra infatti molto più complicato.

In questo momento il Milan è a 8 punti in classifica dal Napoli e sebbene ci sia una gara in meno una sconfitta sarebbe incredibilmente dannosa per gli obiettivi rossoneri. D’altro canto il Napoli è in gran forma e martedi sera proverà il colpaccio nella sfida di San Siro; l’autore del gol e capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato subito dopo la vittoria nel match odierno contro il Lecce.

Milan-Napoli, Di Lorenzo fiducioso in vista dei prossimi match

Il calciatore ha parlato delle ambizioni del club azzurro e delle velleità nel prossimo match ai microfoni di DAZN: “L’ambizione è sempre quella di giocare per vincere, lo abbiamo fatto come in tutte le partite. Sulla carta queste sono le partite facili, ma in realtà non lo sono mai. Tutte le squadre vanno affrontate anche se poi conta quello che facciamo noi”.

Il calciatore partenopeo è apparso piuttosto fiducioso in vista delle prossime sfide e il Milan è quindi avvisato. Di Lorenzo è sicuramente un altro giocatore rispetto a quello in difficoltà visto nella scorsa stagione e lo dimostrano i gol e le prestazioni di questa finora quasi perfetta annata. Oggi addirittura poteva essere una doppietta e il giocatore ha parlato anche del gol annullato:

“Dispiace per il gol annullato, dispiace tanto ma sono contento della vittoria. Era troppo importante per noi, ci abbiamo provato in tanti modi e alla fine abbiamo segnato”. Gli azzurri hanno 22 punti in classifica dopo 9 giornate e 5 punti di vantaggio sull’Inter e 6 invece sulla Juventus.