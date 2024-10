Milan News, c’è la fila per il big rossonero: tifosi in apprensione

Il top player del Milan sarebbe finito nel mirino della Premier League: tre prestigiosi club inglesi starebbero preparando l’assalto.

Il Milan pensa al futuro e lo fa con grande ottimismo. La società rossonera, di fatto, sarebbe costantemente all’opera per cercare di gettare delle solide basi in vista della prossime stagioni. Il piano del club è quello di mettere sottochiave quelli che sono i giocatori più rappresentativi della rosa. Per questo, la proprietà lombarda starebbe lavorando quotidianamente sul fronte rinnovi. Le pratiche a cui sta lavorando il Milan sono molteplici. La società rossonera, infatti, sta cercando di blindare principalmente Mike Maignan, Theo Hernandez e Matteo Gabbia.

Nei discorsi sarebbe finito anche un altro nome, uno di quelli che sta facendo la differenza in questa prima parte di stagione con la maglia rossonera. Si tratta di Tijjani Reijnders, centrocampista diventato fondamentale nello scacchiere tattico di mister Paulo Fonseca. Il Milan, però, si vede costretto ad accelerare i tempi poiché iniziano a diventare molteplici i club che starebbero prendendo informazioni sul giocatore olandese. Tra la società che sono state catturate dalle prestazioni dell’ex AZ Alkmaar, ci sarebbero anche tre ambiti club della Premier League.

Reijnders nel mirino della Premier League: il Milan deve accelerare i tempi per il rinnovo

I dirigenti del Milan avrebbero avviato i primi contatti per il rinnovo di Tijjani Reijnders. La volontà del club appare molto chiara ed è quella di blindare il centrocampista olandese quanto prima, in modo da evitare l’inserimento a gamba tesa di qualche big del calcio europeo.

Tuttavia, Tijjani Reijnders si troverebbe attualmente tra il rinnovo con il Milan, con un’importante adeguamento dell’ingaggio, e le avance di tre top club della Premier League. Secondo quanto riportato dal noto portale inglese ‘TBR’, il centrocampista olandese sarebbe finito nel mirino di Tottenham, Manchester City e Liverpool. Tra le pretendenti, ci sarebbero anche PSG e Barcellona. Al momento, però, si tratterebbe di un semplice interesse, nulla di particolare. Ma l’ipotesi addio, stando alle ultime indiscrezioni, non va di certo scartata.

Tuttavia, sarebbero ben chiare al momento le intenzioni del calciatore e dello stesso Milan, come rivelato giorni fa da Fabrizio Romano attraverso il proprio account X: “Sembra che il Milan abbia avviato i colloqui con Tijjani Reijnders e il suo staff per estendere il suo contratto. Trattative in corso perché il giocatore si trova bene al Milan e anche il club è molto soddisfatto delle sue prestazioni. Nessuna fretta, ma le discussioni iniziano perché Reijnders è una parte fondamentale del progetto”.

La volontà del Milan sarebbe molto chiara, così come quella dello stesso centrocampista olandese. Infatti, il calciatore classe 1998 sembra essere molto desideroso di legarsi ancor più ai colori rossoneri. Il centrocampista, in scadenza di contratto nel 2028, avrebbe fatto più volte intravedere la sua soddisfazione di giocare in Serie A con la maglia del Milan.

Dunque, Tijjani Reijnders sarebbe più che felice di restare ancora a lungo al club rossonero, così come il Milan di rinnovargli il contratto. I dialoghi tra la società e l’entourage del calciatore sono cominciati, tra le parti filtra ottimismo. Ci sarebbe la volontà di trovare quanto prima un accordo. Il Milan sarebbe molto contento delle prestazioni del giocatore olandese, diventato in poco tempo un punto fermo della formazione rossonera.

Tijjani Reijnders ha grandi margini di miglioramento e continua a dimostrarlo partita dopo partita. L’olandese si è preso di diritto un ruolo di grande importanza nelle gerarchie di mister Paulo Fonseca, dimostrando sul rettangolo verde leadership e versatilità. Non a caso, il Milan lo riterrebbe uno degli elementi chiave su cui gettare le basi per il futuro del club.