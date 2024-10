Milan News, Furlani è pronto a blindarlo: rinnovo ad un passo

Il rinnovo del calciatore rossonero sembra essere sempre più vicino: il Milan starebbe preparando l’affondo decisivo.

Il Milan di Paulo Fonseca è tornato a fare i conti con la tristezza della sconfitta in occasione dell’ultima giornata di Serie A, perdendo amaramente in casa della Fiorentina. La squadra rossonera continua ad avere un rendimento scostante in questa prima parte di campionato, alimentando sempre più le preoccupazioni di molti tifosi.

Chi invece sta continuando a strappare consensi e mostrante un attitudine costante, nonostante l’avvio non affatto convincente del Milan, è Matteo Gabbia. Il difensore classe 1999 si sta dimostrando all’altezza dei colori rossoneri, prendendosi di diritto un ruolo di spicco nelle gerarchie di Paulo Fonseca. L’ottimo avvio di stagione di Gabbia ha piacevolmente colpito tutti, in particolar modo la società. La stessa dirigenza, infatti, sarebbe sempre più convinta a blindare il difensore con il rinnovo del contratto.

Gabbia verso il rinnovo: la firma è imminente

Il Milan vuole mettere sottochiave Matteo Gabbia. Il rinnovo del difensore rossonero sarebbe uno dei primi obiettivi che la dirigenza lombarda si sarebbe prefissata nell’ultimo periodo, frutto del grande impatto che il centrale ex Villarreal ha avuto negli schemi di Paulo Fonseca.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gzzetta dello Sport’, i dialoghi tra l’entourage del calciatore e la società rossonera sarebbero in stato avanzato. Il rinnovo, di fatto, sembra essere ormai imminente. Salvo imprevisti, Matteo Gabbia dovrebbe legarsi ancor più ai colori del Milan sottoscrivendo un contratto da 2 milioni a stagione. Il difensore rossonero dovrebbe firmare un contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029, andando a percepire un milione in più rispetto al suo attuale contratto, in scadenza nel 2026.

Il Milan sembra essere arrivato alla fase conclusiva dell’operazione, presto a Matteo Gabbia sarà riconosciuto ciò che di buono sta facendo vedere in questo periodo. Il difensore, eroe nell’ultimo derby, si è guadagnato la conferma e il conseguente rinnovo mettendo in campo fame, determinazione e grande professionalità. Qualità che gli hanno permesso di conquistare anche la prima convocazione nella Nazionale di Luciano Spalletti.