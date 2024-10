Milan News, Furlani guarda in Brasile: il centrocampista ha stregato i rossoneri

Il centrocampista ha fatto breccia nel cuore del Milan: Giorgio Furlani valuta il possibile colpo dal Brasile.

Dopo la disfatta in Champions League, arrivata in Germania per mano del Bayer Leverkusen, il Milan di mister Paulo Fonseca adesso si prepara a riprendere la propria marcia in campionato. I rossoneri, forti di tre successi consecutivi in campionato, proveranno a ribadire il proprio momento positivo in Serie A a margine dell’ostico match esterno contro la Fiorentina. La squadra lombarda sarà impegnata allo stadio Artemio Franchi domenica alle ore 20:45 per la settima giornata di campionato.

Il Milan guidato da Fonseca resta concentrato sul campo, al contempo la dirigenza continua ad essere impelagato in altre questioni che vanno dai rinnovi a quelle che potrebbero essere le prossime operazioni in entrata. Proprio in ottica mercato, la società starebbe facendo delle attente considerazioni su un possibile colpo a centrocampo. Di recente, l’attenzione di Giorgio Furlani ed il suo gruppo di lavoro sarebbe finita principalmente su un profilo del campionato brasiliano.

Il Milan guarda in Brasile: Furlani studia il colpo a centrocampo

Il Milan starebbe già iniziando a pensare in modo dettagliato al futuro e di conseguenza ai prossimi passi da muovere in chiave mercato. Non solo in Europa, la dirigenza starebbe tenendo sotto osservazione anche profili di altri continenti. Nell’ultimo periodo, la società rossonera avrebbe indirizzato i propri occhi su un profilo emergente del calcio brasiliano.

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, il club lombardo starebbe seriamente valutando l’acquisto di Richard Rios, centrocampista centrale del Palmeiras. Il calciatore colombiano sarebbe considerato uno dei prossimi obiettivi del club rossonero. Non a caso, la compagine lombarda avrebbe già preparato un piano ben definito.

Il giocatore classe 2000, nel giro della nazionale colombiana, ha una clausola di ben 60 milioni di euro. Somma che il Milan non ha alcuna voglia di sborsare. L’idea del club rossonero sarebbe quella di provare ad ingaggiare il centrocampista ad una cifra ragionevole, cercando di trovare un punto di incontro con il Palmeiras. Dunque, la clausola rescissoria non frenerebbe per niente le intenzioni del Milan.

Richard Rios, cresciuto nel vivaio del Flamengo, è uno dei nomi più gettonati in Brasile. Il promettente centrocampista ha attirato su di sé gli occhi di molti, alimentando l’interesse di molti ambiti club dopo la Copa America disputata da protagonista con la maglia della Colombia. Il calciatore del Palmeiras, di fatto, non avrebbe stregato solo il Milan, ma anche molteplici società di Premier League e Liga.

Il colombiano, che tanto intriga il Milan, finora si è misurato solamente nel continente Americano, vestendo le maglie di Flamengo, Mazatlan, Guarani e Palmeiras. Quello del club rossonero non sarebbe un’interesse sbocciato di recente. Il Milan starebbe seguendo Richard Rios da già quattro mesi. I piani alti del club rossonero potrebbero decidere di tramutare la propria ammirazione per il centrocampista in una concreta offerta in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.