Milan News, i rossoneri non perdono di vista l’obiettivo: pronto l’affondo per gennaio

Il Milan continua a seguire il giovane talento della Premier League: Giorgio Furlani starebbe preparando l’affondo per gennaio.

Nelle idee del Milan starebbe prendendo sempre più piede la voglia di portare in rossonero un nuovo centrocampista. Con l’inaspettato infortunio di Ismael Bennacer, Paulo Fonseca ha un’alternativa in meno in mediana. Una mancanza a cui la società vuole far fronte sfruttando la prossima finestra di calciomercato. L’amministratore delegato, Giorgio Furlani, ed il suo team starebbero vagliando diversi profili. Nella lista stilata dal Milan, ci sarebbe anche Carney Chukwuemeka. Potrebbe essere lui il prossimo acquisto dei rossoneri.

Furlani prepara l’assalto: il Milan non molla Chukwuemeka

Tra i principali obiettivi del Milan per il mercato di riparazione ci sarebbe l’acquisto di un centrocampista di sostanza, funzionale alla filosofia di gioco di mister Paulo Fonseca. Tra i tanti nomi che stanno orbitando nell’ambiente rossonero quello di Carney Chukwuemeka sarebbe uno dei primi in Cina alla lista della dirigenza. Secondo quanto riportato da ‘Caught Offside’, il Milan starebbe continuando a seguire questa pista con grande convinzione di poter venire presto a capo della situazione.

Le caratteristiche del centrocampista classe 2003, fuori dai piani tecnico-tattici del Chelsea di Enzo Maresca, starebbero invogliando il Milan a dare il via ad una vera e propria trattativa. Quello della società lombarda è un’interesse sbocciato già diversi mesi fa. Il club milanese avrebbe provato ad ingaggiare il promettente talento inglese al termine della precedente sessione di calciomercato.

Carney Chukwuemeka sarebbe uno dei primissimi nomi che il Milan starebbe prendendo in considerazione, nonostante ci sia un ostacolo non di poco conto che potrebbe frenare la corsa dei rossoneri. A complicare i piani del Milan potrebbero essere alcune sirene dall’Arabia Saudita, pronte a farsi avanti in modo convincente sul giocatore. Quanto alle intenzioni del Chelsea, la squadra di coach Enzo Maresca avrebbe fatto intendere di essere ben disposta a dire addio al calciatore. Lo stesso centrocampista è alla ricerca di una squadra che gli possa concedere lo spazio giusto per esprimere il suo reale potenziale. Garanzie che il Milan sembrerebbe propensa a dargli.